Mario Hart celebró el cumpleaños de su hija Lara a lo grande. Así se pudo evidenciar en las historias de Instagram que el piloto de autos publicó. Por su parte, Korina Rivadeneira hizo lo mismo, pues presumió la torta y arreglos de la fiesta.

El exintegrante de “Esto es guerra” visitó “En boca de todos”, el último 1 de setiembre, para comentar sobre el festejo. Confirmó que lo organizó con canjes, por lo que sorprendió a los conductores.

“Me faltó agradecer, etiquetar a mi papá por prestarme... (...) Todas las marcas se mueren por trabajar con mi hija y esposa. Porque, evidentemente, ellos ven toda la celebración, proveedores y les van a escribir”, dijo el modelo.

Mario Hart dispuesto a hacerse la vasectomía

Tras el nacimiento de su segundo hijo, Mario Hart reveló que tiene pensado hacerse la vasectomía. Durante su visita a “América hoy”, el exchico reality habló sobre el tema.

“No va a haber otro (bebé), no va a haber. Apenas nace ‘Marito’ (me haré la vasectomía), ya suficiente con dos, cerramos la fábrica. (...) Creo que, por ahora, voy a tomar otros métodos anticonceptivos antes de hacerme la vasectomía, pensar en eso me pone más nervioso que en el parto. El pensar que te vayan a tocar ahí. Es un tema muy delicado”, dijo.

El tierno mensaje de Mario Hart tras llegada de su segundo hijo

Muy emocionado se mostró Mario Hart por el nacimiento de su hijo, a inicios de agosto. El piloto de automovilismo compartió en sus redes todos los detalles de lo que sería la llegada de ‘Marito’.

No pudo contener la alegría al ver que Korina Rivadeneira estaba lista para recibir al bebé. El excapitán de “Esto es guerra” dejó un mensaje al respecto.

“¡Bienvenido, amor de nuestras vidas! Desde ya, te amamos muchísimo. ‘Marito’ is in the house. Gracias, Dios, por nuestro bebé sanito, permítenos ser los mejores padres para él”, expresó.