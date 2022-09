Rafael Fernández tiene millonaria deuda con una de sus empresas, asegura informe de Magaly

Rafael Fernández ha dado mucho de qué hablar en los últimos días tras anunciar su separación de Karla Tarazona. Como se sabe, el afamado ‘Rey de los huevos’, en todo momento, hizo alarde de su fortuna por los ostentosos regalos y estilo de vida que le daba a su exesposa.

Sin embargo, el empresario no sería tan exitoso como se piensa, pues tiene pocas propiedades a su nombre y, además, una millonaria deuda, de acuerdo a un informe de “Magaly TV, la firme”.

¿Cuántas propiedades tiene Rafael Fernández?

Según un informe de Magaly Medina, el yate y los carros Audi no serían de la propiedad de Rafael Fernández. Por el contrario, el empresario solo contaría con un Mini Cooper, una combi, dos motos, además de tres propiedades en Asia.

Asimismo, se menciona que Rafael Fernández aparece como gerente de 13 empresas, pero solo cuatro de ellas están activas, entre ellas Farvet, de propiedad de su papá, el médico Manolo Fernández.

“La empresa que creo que es la más rentable de todas, es Farvet, la de su padre, él tiene un sueldo como gerente, no es el dueño, es el gerente... supongo que su papá es el que le paga su sueldo como tal. La empresa de los huevos no sabemos exactamente qué tan rentable es, al principio parecía que sí, pero ahora, a estas alturas, no sabemos si funciona o no”, sostuvo la figura de ATV.

Magaly asegura que Rafael Fernández no tendría tanto dinero como aparenta. Foto: composición LR/ @RafaelFernández /Instagram

Empresa de Rafael Fernández tiene millonaria deuda

Esto no sería todo. La empresa Diguma EIRL, que pertenece a Rafael Fernández, mantiene una millonaria deuda, según Infocorp. Sin embargo, ‘Rey de los huevos’ cumple puntualmente con sus pagos pendientes, por lo que figura en verde.