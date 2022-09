Jorge Benavides y Carlos Álvarez: ¿por qué se separó la dupla de humor más famosa de la TV?

Carlos Álvarez y Jorge Benavides generaron gran emoción entre sus fanáticos luego de reunirse con el famoso productor Ney Guerrero, levantando rumores sobre una posible colaboración entre ellos tras el éxito de su desaparecido programa “El especial del humor”.

Los dos humoristas, que desde hace algunos años son los principales referentes de la comicidad en la TV peruana, estuvieron distanciados por algún tiempo. Conoce el motivo que los separó y el sketch que originó el alejamiento.

Jorge Benavides y Carlos Álvarez se reúnen con Ney Guerrero. Foto: captura de Instagram/@jbjorgebenavides

¿Por qué se separaron Jorge Benavides y Carlos Álvarez?

Carlos Álvarez y Jorge Benavides se convirtieron en la dupla más popular de televisión cuando se unieron para “El especial del humor”, programa que fue sintonizado por millones de personas todos los fines de semana.

Sus divertidas parodias de personajes públicos y hechos de la realidad nacional los convirtieron en los líderes del rating y los preferidos del horario nocturno de los sábados.

Sin embargo, en marzo del 2011, anunciaron su inminente alejamiento. Aunque al principio no hubo una razón concreta que explicara el distanciamiento, luego salió a la luz el motivo.

Se supo que la dupla había preparado un sketch inspirado en el programa “La noche es mía”, que en ese entonces era conducido por Carlos Carlín. En dicho segmento se iba a caracterizar la discusión que tuvo la exfigura de “Pataclaun” con Phillip Butters.

Trascendió que los altos directivos del canal censuraron dicha escena a pesar de que ya estaba casi lista. Esto causó la molestia de Carlos Álvarez, quien fue apartado días después.

Carlos Álvarez y Jorge Benavides conformaron una gran dupla cómica en "El especial del humor". Foto: GLR

Esto dijo Jorge Benavides sobre el distanciamiento

Tiempo después, Jorge Benavides rompió su silencio y aclaró el panorama sobre su presunta enemistad.

“Hay algo que no se ha dicho y lo voy a decir ahora. El sketch se hizo, se grabó y la verdad de por qué nunca salió es que nunca se terminó. Al no estar culminado, entonces no salió y fue reemplazado por otro que teníamos de reserva y punto, se acabó”, expresó.

Lo cierto es que cada uno tomó un rumbo distinto, el popular ‘JB’ siguió al mando de “El especial del humor”. Por su parte, Carlos Álvarez migró a ATV por algunos meses con el show “El estelar del humor”.

A pesar de que no se mostraron juntos, su relación continuó siendo buena, por lo que en el 2018 ambos volvieron a protagonizar una escena para el espacio humorístico “El wasap de JB”.

En dicho segmento, volvieron a interpretar a Alejandro Toledo y Eliane Karp.