Janet Barboza es una de las figuras más representativas de nuestra farándula peruana, sus 27 años de trayectoria artística la han convertido en uno de los rostros más queridos de la TV. Actualmente la afamada ‘Retoquitos’ es una de las conductoras de “América hoy”, junto a Ethel Pozo y Brunella Horna.

A lo largo de su carrera televisiva, la hemos visto en la conducción de diferentes programas, en su mayoría, de cumbia, como el recordado espacio “La movida de los sábados”, con el que alcanzó gran popularidad.

A continuación haremos un repaso de cómo lucía la popular ‘Rulitos’ durante sus primeros años en la pantalla chica, y cómo dio su salto a la fama.

¿Cómo llegó Janet Barboza a la televisión?

La figura cajamarquina llegó a la televisión a finales de los años 90, de la mano de Tulio Loza. El cómico la presentó por primera vez en la pantalla chica en el desaparecido programa “Cholo show”. Luego, Nilver Huárac la puso como conductora de “El reventón de Janet”.

Sin embargo, alcanzó la fama con “La movida de los sábados”, en Panamericana TV. Esta propuesta de programas musicales tuvo la ayuda de la experiencia adquirida con el productor y quien fue su expareja.

El programa estuvo aproximadamente 20 años al aire, desde 1998 hasta el 2015, y ayudó a impulsar la cumbia peruana, pues presentaba a los grupos más importantes del género.

“Se trabajó bastante, se hicieron muchísimas cosas sobre todo por el género tropical, como es la cumbia, porque se logró poner en vitrina a agrupaciones que eran consideradas marginales” , dijo Janet Barboza en una entrevista para el canal de YouTube Acción Web Media.

Janet Barboza revela que siempre soñó con estar en TV

Janet Barboza nació en Cajamarca y construyó su carrera artística en la capital. Por ello comentó que desde su niñez quedó enamorada con el mundo de los reflectores.

“Yo soy cajamarquina, era un caserío donde yo crecí, cuando mis abuelos me traen a Lima para un matrimonio veo por primera vez una televisión, la estaba mirando todo el día, yo quería estar en esa caja maravillosa”, agregó en dicha entrevista.

Janet Barboza se encargó de la conducción de "La movida de los sábados" por varios años. Foto: Andina

¿Janet Barboza fue sacada de proyectos por no saber bailar?

Para nadie es un secreto que Janet Barboza no nació con el talento de baile. Sin embargo, a pesar de su gran éxito en la TV, el hecho de no saber bailar se convirtió en su ‘talón de Aquiles’, porque la excluyeron de algunos proyectos.

“Siempre los inicios son difíciles, porque te vas a encontrar con gente que te va a decir que ‘no sirves’. A mí, por ejemplo, por el tema del baile, fui negada del baile, y me sacaron de proyectos por no saber bailar ”, contó en conversación con El Popular.

Janet Barboza: su antes y después

En el extinto programa de Latina “Válgame”, Janet Barboza habló acerca de las cirugías que se ha realizado y contó cuales fueron.

“Me he hecho la rinoplastía, me he quitado implantes del busto y de paso me las han levantado un poquito. Me han hecho injerto de grasita acá (glúteos) y me he aspirado las caderas tres veces porque tengo muchas caderas. Me han sacado la grasita de las caderas. Acá (abdomen) no todavía. Hago mucho yoga, como saludable”.

Asimismo, contó que luego de una parálisis facial dejó de usar ‘rellenos’ para el rostro.

“La gente habla muchísimo de rellenos (...) he usado botox hasta hace tres años y dejé de usarlo porque tuve una parálisis facial bastante severa”.

Así lucía Janet Barboza en sus primeros años en la TV

Sin cirugías, o ‘retoquitos’ como dice su apodo, Janet Barboza lucía igual de bella durante sus inicios en la pantalla chica.