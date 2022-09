Florcita Polo, tras separarse de Néstor Villanueva, estaría dándose una oportunidad en el amor con un periodista de ATV. La hija de Susy Díaz fue sorprendida con un ramo de flores y champagne en la inauguración de su tienda de Gamarra.

Julio Fernández, conocido reportero del canal 9, acudió al lugar con dichos detalles. Él fue invitado para apadrinar la apertura del local, donde hizo notar la confianza que lleva con la empresaria.

La bailarina Florcita Polo quiere volverse a enamorar. Foto: Deytsi Portuguez-LR

“He venido porque soy el padrino de la tienda. Este detalle es por la inauguración de tu nuevo negocio”, dijo el hombre de prensa tras ser consultado por su aparición.

Periodista Julio Fernández vinculada con Florcita Polo

En la dedicatoria del racimo, dice: “ No hay flor más linda que tú ”. Y no todo quedó allí, pues ambos hicieron la clásica cruzada de brazos para beber el champagne.

“Estoy contento por ti... No has contado que hablamos seguido”, le dijo sin antes darle un beso en su mano.

Florcita Polo dijo que llevó luto por ruptura

Flor Polo vivió una tormentosa separación con Néstor Villanueva. Ambos estuvieron lanzándose comentarios en diversos canales, además de acusaciones de violencia psicológica.

En declaraciones para La República, dijo no guardar rencor por él. “Enfocada en mi presente, el pasado quedo atrás. (...) Estoy tranquila, estoy bien con mi familia, mis hermanos, mis hijos, con mi mamá, que fue la que me llevó a ese viaje. Ya tengo nueve meses de separada y ustedes han visto que yo he guardado muy bien el luto”, señaló.

La candidata a regidora de La Molina está enfocada en su negocio y campaña política. “Ahorita trabajando a full, por lo de regidora de La Molina por Somos Perú. Me encantaría seguirle los pasos y mi asesora es mi madre. Tengo a la mejor asesora”, resaltó.