Expareja de Ale Venturo revela por qué aún no han podido divorciarse: “Va a demorar”

Ale Venturo y Rodrigo Cuba están dando que hablar estas últimas semanas debido a los rumores de un posible embarazo tras algunos meses de relación. Las especulaciones crecen más después de las imágenes del programa “Amor y fuego”.

En dichas imágenes se puede ver una pancita en la empresaria que no se le vio antes y estaba recibiendo un regalo que parece ser unas botitas de bebé en la puerta del edificio donde vive junto a su pequeña. Además, habló en exclusiva el aún esposo de la mejor amiga de Natalie Vértiz para dicho espacio televisivo. Él contó todo lo que conocía sobre el tema.

¿Qué dijo Daniel León sobre Ale Venturo?

El padre de su pequeña, Daniel León, no negó los hechos y, por el contrario, habría confirmado lo que Rodrigo Cuba y Ale Venturo siguen callando. En ese sentido, al consultarle sobre el embarazo, aseguró: “También ya me enteré. Bueno, feliz tampoco estoy porque me parece un poquito apresurado, ¿no? Especialmente para mi hijita. Ella ha estado pasando por unos cambios este último año y creo que con la hija de Rodrigo también , pero al final del día ellos ya son adultos y saben lo que están haciendo”.

Añadió: “ Ya a estas alturas les deseo lo mejor a los dos, no más. Sé que están pasando por un momento difícil por su hija y ojalá que esto los ayude un poquito a que hagan un buen ambiente familiar para los tre”.

¿Qué inició los rumores del embarazo de Ale Venturo con Rodrigo Cuba?

El fin de semana pasado, el futbolista Rodrigo Cuba anotó un gol para su equipo Sport Boys, pero lo curioso fue ver la seña que hizo para celebrar. Su festejo no pasó desapercibido para Magaly Medina, quien comentó en su programa qué habría detrás.