Carlos Álvarez feliz tras reunirse con Jorge Benavides: “¿Nos juntaremos otra vez?”

A inicios de los 2000, Carlos Álvarez y Jorge Benavides se consolidaban como la mejor dupla humorística en el Perú. Sin embargo, un malentendido entre ambos hizo que se distanciaran. Ahora, hicieron las paces y sorprendieron a su público al tomarse una foto en una reunión junto al productor Ney Guerrero, con quien presumieron su nuevo proyecto.

“Bonito reencuentro, recordando anécdotas. ¿Nos juntaremos otra vez?, ¿Qué dicen: Willax o ATV?”, escribió Álvarez en su cuenta de Facebook junto a una foto donde salen dándose un apretón de manos amistoso.

Como se recuerda, los cómicos no solo marcaron la TV peruana en 2004 con el estreno del programa “El especial del humor”, sino también un precedente en la historia de la comicidad nacional.

Hacían reír a carcajadas al público por sus diferentes sketches donde retrataban a su manera la coyuntura nacional y diversos enfrentamientos políticos. Algunos de los que más gustó al público fueron el de ‘Alejandro Choledo’, ‘Rómulo y Vieto’, ‘Chamo del Solar’, ‘Jeta Jeta Uribe’, entre otros.

El reencuentro de Carlos Álvarez y Jorge Benavides, referentes de la comicidad en el Perú. Foto: Facebook/ Carlos Álvarez

¿Por qué se distanciaron Carlos Álvarez y Jorge Benavides?

En 2004, fue Baruch Ivcher, en ese entonces alto administrativo del canal 2, quien le propuso la idea de que Carlos Álvarez y Jorge Benavides se unan para crear el “Especial del humor”. Por casi década fueron los favoritos en sintonía, cuando de pronto anunciaron el cese del programa.

“Juntos hemos hecho historia en la televisión” , menciona Álvarez a un medio local y precisa que una enemistad o celos fueron la razón del quiebre con su compañero. Después, se reveló el motivo del quiebre.

Resulta que la dupla había hecho una parodia del enfrentamiento que tuvo Philip Butters con el exmiembro de Pataclaún, Carlos Carlín, pero al final los directivos censuraron la escena cuando ya casi estaba terminada. Esto causó la indignación de Carlos Álvarez, quien terminó siendo separado del show días después.

Carlos Álvarez y Jorge Benavides fueron la dupla más popular de televisión cuando se unieron para “El especial del humor”, programa que fue sintonizado por millones de personas todos los fines de semana. Foto: composición LR/Gerson Cardoso/archivo GLR

“Hay algo que no se ha dicho y lo voy a decir ahora. El sketch se hizo, se grabó y la verdad de por qué nunca salió es que nunca se terminó. Al no estar culminado, entonces no salió y fue reemplazado por otro que teníamos de reserva y punto, se acabó”, expresó Carlos Álvarez.

Su último sketch juntos

En 2018, Jorge Benavides y Carlos Álvarez se reencontraron para protagonizar una escena en “El wasap de JB” para parodiar a Alejandro Toledo y Eliane Karp, quienes fueron algunos de los personajes favoritos del público.