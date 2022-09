¿Un reality como las Kardashian? La familia Cayo lanzaría un show sobre sus vidas privadas

La familia Cayo es una de las más mencionadas de la farándula nacional. Ya sea por el impacto que tuvo Alessia Rovegno al ganar el Miss Perú 2022, las controversiales participaciones de Stephanie Cayo en la pantalla grande o los escándalos que ha vivido Bárbara Cayo, este grupo suele aparecer en las primeras planas de los medios de comunicación.

Ahora, planean hacer su popularidad incluso más grande con un reality show al estilo “Keeping up with the Kardashians”, donde las peruanas compartirán su día a día y nos mostrarán sus más grandes e íntimos secretos.

Las Kardashian peruanas

Los hermanos Bárbara y Macs Cayo publicaron un corto en sus redes sociales donde revelan que se vienen preparando para dejar entrar a los reflectores a su hogar. “A Bárbara la noté super incómoda, lo cual me lo esperaba”, dijo Macs. “Esto es algo que nunca hemos hecho, nunca hemos dejado entrar cámaras a la casa así”, comentó la madre de Alessia Rovegno.

Fiorella Cayo también aparece en los avances, y a diferencia de su hermana, sí se le ve entusiasmada. Durante sus historias de Instagram, se puede observar que está ensayando para el futuro programa.

¿Qué otros personajes podrían aparecer en el reality de las Cayo?

Al nuevo programa se le sumarían las hijas de Bárbara Cayo, entre ellas Alessia Rovegno, quien actualmente se viene preparando para hacer una buena participación en el Miss Universo 2022. También se deslizó la posibilidad de que Hugo García participe del reality.