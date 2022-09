Toño Centella apoyará al distrito de Comas en caso el candidato Ulises Villegas gane las elecciones municipales de octubre. El cantante figura en la lista de regidores que fue enviada al Jurado Nacional de Elecciones para los comicios del 2022.

De esta manera, el intérprete de “Dónde estás amor” representaría a los ciudadanos de la zona y asumiría funciones normativas y de fiscalización.

Candidato Ulises Villegas tiene a Toño Centella en su lista de regidores distritales. Foto: Facebook/Apoyemos a Ulises Villegas / Toño Para Regidor

Además, daría su granito de arena a la presentación de iniciativas y proyectos de mejora de la gestión municipal.

En un video del mes de marzo se ve al candidato Ulises Villegas presentar al cantante como su regidor distrital en las elecciones municipales. El artista dio unas palabras para el público que los recibió.

“(Villegas) me dijo para trabajar por el distrito. No es mi rubro, no sé nada de política y recién voy a aprender. Sé que voy a trabajar bastante. El doctor me va a enseñar bastante”, expresó.

Toño Centella incumple norma sanitaria

Toño Centella es un artista lleno de polémicas. En noviembre del 2020 fue detenido por organizar una fiesta pese a que en ese tiempo estaban prohibidas.

La Policía intervino un evento clandestino que se realizaba en el asentamiento humano Todos Unidos, de Ventanilla. América Noticias mostró imágenes de la detención, donde se apreciaba al cantante cubrirse el rostro para no ser reconocido.

PNP intervino a Toño Centella durante fiesta clandestina. Foto: captura América Tv

Toño Centella cuenta que fue víctima de extorsión

Toño Centella se solidarizó con Brunella Torpoco, quien a mitad de año denunció haber sido víctima de extorsión, razón por la cual dejó el país.

“Yo le diría que esté tranquila, que medite bien, estamos contigo. Nosotros, tus hermanos artistas, te apoyaremos en tu decisión, pero piénsalo bien porque tú eres joven y fuerte”, mencionó.

“Yo fui extorsionado dos veces. Me pusieron una granada en la llanta de mi carro. Otra vez me pusieron balas. Es un terror terrible”, agregó.