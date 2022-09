¿Rosángela Espinoza y Arián León tienen un romance? Esto dijo la ‘guerrera’ en redes

Rosángela Espinoza y Arian León acapararon la atención de distintos medios de comunicación después de que se hiciera evidente la cercanía y confianza que hay entre ambos jóvenes desde que son compañeros del reality de competencia llamado “Esto es guerra”. Debido a esto, muchos rumores sobre un posible romance surgieron entre los fanáticos del conocido programa.

Sin embargo, la modelo hizo uso de sus redes sociales para aclarar las dudas de sus seguidores y revelar qué tipo de relación tienen.

¿Qué dijo Rosángela Espinoza?

Luego de las constantes especulaciones, Rosángela Espinoza se animó a abrir una caja de preguntas en su cuenta oficial de Instagram para interactuar con los usuarios que consumen su contenido diario. Fue entonces que una interesante pregunta sobre su vida amorosa llegó al perfil de la chica reality. “¿Andas con Ariancito?”, consultó un seguidor.

Ante esto, la popular ‘Chica selfie’ explicó que no pasa nada entre ellos. “Cero, cero con Arián, no hay nada, nada. Eso de bizcochito y todo eso, no sé por qué lo dijo, pero no, no hay nada, hasta ni grabamos TikTok, nada”, respondió.

Asimismo, indicó que ha intentado grabar videos para redes sociales en el pasado, pero no se pudo, ya que el integrante de los ‘guerreros’ se opuso. “Una vez le dije para grabar tiktoks, pero no le gusta”, agregó.

Rosángela y Michelle se dan un cálido abrazo en “EEG”

Luego de que Michelle Soifer fuera suspendida de “Esto es guerra” por llegar tarde a uno de los programas decisivos, varios de sus compañeros de equipo se mostraron fastidiados por la falta de la cantante. No obstante, Rafael Cardozo fue el que más críticas tuvo contra el popular ‘Sol’.

Siguiendo con esta línea, el ‘combatiente’ señaló ante cámaras que en el equipo contrario había muchas personas hipócritas. Ante esto, Rosángela Espinoza salió en defensa de la intérprete de “La nena” y se animó a darle un abrazo como muestra de todo su apoyo y respaldo.