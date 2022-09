Rafael Fernández y Karla Tarazona se encuentran entre dimes y diretes luego de que el empresario saliera a hablar con Magaly Medina sobre el fin de su matrimonio. A esta discusión se sumó una de las exparejas del ‘Rey de los huevos’, quien se solidarizó con la actriz y conductora de “D’Mañana”.

La presentadora de Panamericana se mostró mortificada porque se violó el acuerdo de confidencialidad de la ruptura. Al respecto, Luciana Onetti opinó a favor de ella.

“En su momento yo salí a hablar, que es algo de lo cual me arrepentí, porque salí totalmente perjudicada, se me ridiculizó en televisión y bueno, dile que tuve que decir y si en su momento ella no creyó o no sé, ya es un tema que no es de mi interés”, dijo a “Amor y fuego” el miércoles 31 de agosto.

Por otro lado, respaldó a Tarazona. “ Yo jamás me burlaría del sufrimiento de una mujer, porque creo que todas hemos pasado por momentos difíciles y es comprensible, ¿no?”, agregó al medio.

Karla Tarazona deja empresa de Rafael Fernández

Luego de que Rafael Fernández faltara el respeto a Karla Tarazona al desobedecer su acuerdo de confidencialidad tras terminar su matrimonio, la actriz tomó decisiones.

La conductora fue abordada por los medios para que declare sobre el caso. Entre palabras, respondió sobre la posesión de la empresas del huevero.

“No, no la aceptaría tampoco. Yo como yo llegué, me voy, eso es lo único que a mí me importa”, manifestó.

Karla Tarazona decidida a divorciarse de Rafael Fernández

Karla Tarazona no da marcha atrás y dijo que quiere iniciar los trámites de divorcio con Rafael Fernández. “Si tú me dices que yo voy mañana, yo iría, porque lo que quiero es terminar esta situación”, dijo en declaraciones a “Magaly Tv, la firme”.

“Tengo tres niños y yo necesito estar tranquila para ellos, lo que quiero hacer es terminar en paz y tranquila”, agregó.