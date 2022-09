¿Qué carrera estudió Vivian Baella y por qué terminó siendo tripulante de cabina?

Vivian Baella fue una de las principales figuras del vóley femenino nacional. En 2009, representó al Perú en el Mundial sub-18 de Tailandia y destacó en el club Blanquiazul. Sin embargo, no todo fue color de rosa en aquellos años. En una entrevista con el youtuber Carlos Orozco, la ‘matadorcita’ narra por qué se alejó del deporte.

En la actualidad, Baella luce, a través de sus redes sociales, su trabajo como tripulante de cabina en la aerolínea Latam y posa en los diferentes destinos turísticos que visita como parte de su labor. Algunos puntos en el mundo fueron Madrid, Nueva York, Punta Cana o Buenos Aires.

¿Qué carrera estudió Vivian Baella?

Vivian Baella estuvo ligada la mayor parte de su vida al vóley y pasó por algunos de los más prestigiosos clubes, como Alianza Lima, Regatas Lima, Deportivo Wanka y Deportivo Géminis; asimismo, formó parte de la Liga Nacional Superior de Voleibol del Perú.

Aparte del rubro deportivo, también se formó académicamente y estudió la carrera de Administración. En esta rama, logró trabajar como supervisora de la oficina de Afiliaciones y Transferencias en la Federación Peruana de Voleibol, pero que dejó porque no se sentía feliz.

Vivian Baella lleva cuatro años como tripulante de cabina. Foto: Instagram/Vivian Baella

“Mi idea era trabajar en un banco. En ese tiempo yo estaba trabajando en oficina en la Federación de Vóley en la parte administrativa. Me encargaba de verificar que todos los papeles estén en correctos, si una chica pasa a otro club, que presente toda la documentación, que se cumpla los pagos entre club. Era papeleo y horario de oficina, y después del almuerzo me quería morir” , comentó a Carlos Orozco.

Vivian Baella trabaja en una reconocida aerolínea. Foto: Instagram/Vivian Baella

Precisó haber tomado este trabajo porque el voleibol peruano no es profesional. Incluso, reveló que ninguna jugadora de la Liga Nacional firma un contrato como deportistas capacitadas en los clubes, sino que solo existe un acuerdo entre ambas partes.

“Acá en Perú el voleibol no es profesional. Ninguna jugadora firma un contrato con su respectivo club. Yo pienso que las extranjeras solo firman un acuerdo para que le paguen por los meses que van a jugar. Es más, si la institución está pasando por problemas económicos, piensan en no pagarte y no lo hacen. Una vez pasó que un auspiciador compró un equipo y a este le fue mal, la dueña habló y dijo que no iba a pagar a las jugadoras. En ese plantel había voleibolistas de renombre como Milagros Moy, que solo siguieron jugando por su honor. Si te lesionas, puede que no te paguen, pero sí te ponen el tratamiento”, relató.

Alianza Lima no le pagó a Vivian Baella por 5 meses

Uno de los momentos más difíciles de Vivian Baella fue cuando tuvo que utilizar todos sus ahorros, pues el club Alianza Lima no le pagó su salario por cinco meses debido a problemas financieros tanto en el fútbol como en el vóley.

“Cuando jugaba por Alianza Lima solo me dedicaba al vóley y estudiaba. En ese tiempo el club no me llegó a pagar durante cinco meses, la pasé mal y tuve aprietos económicos. Fue la única vez que gasté todos los ahorros que tenía. Ese tiempo, Alianza estaba mal no solo en vóley, sino en fútbol y por eso tuvo ese retraso tan drástico con todo el plantel”, declaró a Orozco.

Al igual que Vivian Baella, varias voleibolistas de esa generación ahora se dedican a otras labores. Foto: Composición/LR

¿Cómo terminó convirtiéndose en tripulante de cabina?

Vivian Baella renunció a su trabajo de oficina y vio que ya era momento de alejarse del vóley al tener dolores físicos constantes y no poder gozar de una “vida común”. “Me sentí cansada físicamente. Yo tenía 26 años en el 2018 cuando decido dar un paso al costado. Tenía dolores en el cuerpo, en el hombro, en la rodilla”, mencionó en un clip compartido en TikTok.

Comenzó a buscar trabajo en diferentes portales hasta que encontró una convocatoria como tripulante de cabina, a la cual postuló sin saber cómo cambiaría su vida.

“Pedían como requisitos Aviación comercial, Negocios internacionales, Administración o carreras a fines (...) Al segundo día de postular me llegó un correo de una empresa de reclutadores. Fui sin ninguna expectativa, el sueldo no me convencía mucho. En la primera semana, éramos 22 y se fueron tres por jalar varios exámenes”, reveló al youtuber.

Vivian Baella en la actualidad. Foto: Instagram/Vivian Baella

La deportista originaria de Rioja, San Martín, comentó que fue un largo proceso, pero que valió la pena y gracias a ello ahora puede conocer diferentes países, diversas y nuevas culturas y hospedarse en cómodos hoteles, mientras se mantiene a la espera de volver a abordar el avión.