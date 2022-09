Pamela Franco defiende a Christian tras supuestos celos de Rafael: “Son sus inseguridades”

¡Se molestó! Pamela Franco, quien sorprendió al anunciar su salida de Puro Sentimiento para dedicarse a su menor hija, fue dura al criticar todo lo dicho por Rafael Fernández con respecto a la relación de padres que mantuvieron Christian Domínguez y Karla Tarazona antes de que se anunciara la separación del dueño de Eggtreme y de la conductora.

Pamela rechaza que se involucre a Christian en la separación

Tras retirarse del set de “América hoy”, Pamela Franco decidió tomarse unos minutos para hablar con la prensa con respecto a cómo se sentía luego de todo el escándalo que han desatado las declaraciones de Rafael Fernández y que guardan relación con Christian Domínguez. Respecto a las afirmaciones de Magaly, quien señaló que el cantante abusó de la confianza del empresario y usó su casa como si fuera propia, la artista comentó:

“Yo, en lo personal, no lo veo mal. Lo malo sería que esté en la piscina con Karla. Yo tengo las cosas súper claras. Este es un problema de dos, hay dos verdades ahorita, la de Karla y Rafael. No se sabe cómo son las cosas, solamente ellos (lo saben). Creo que ellos dos deben arreglar sus cosas sin meter a terceros”.

Asimismo, aseguró que el ex de Karla Tarazona se comunicó con ella para hablar de esta situación: “La verdad es que yo no lo entiendo a él (Fernández), a mí no me va a agarrar de tonta. Me llama para pedir disculpas y luego... A mí me molesta. Si yo salgo a hablar de esto es porque involucra a mi familia. (...) Él ya no es nuevo (en la farándula). En estos meses con Karla, él debe saber cómo es el tema de televisión y hay que tener cuidado con dejar cosas al aire.

Pamela Franco ignora los comentarios de Rafael Fernández. Foto: captura de América TV/captura de ATV

Pamela sobre Rafael Fernández: “No me gustaría estar en sus zapatos”

Pamela Franco tuvo fuertes calificativos para Rafael Fernández. La artista no dudó en señalar que el aún esposo de Karla Tarazona no es la persona que afirma ser ante las cámaras y, según ella, ha demostrado poca seguridad en sí mismo:

“Puede ser. Lo feo es que, si ha tenido celos, porque él ha dicho que es celoso, son sus inseguridades. A la edad de él es feo. Aparte, él se muestra como una persona grande, madura. Yo no quisiera estar en sus zapatos, tengo las cosas claras”.