Olenka Zimmermann asegura que la retiraron de “Al sexto día” sin avisarle

Olenka Zimmermann causó sensación entre sus seguidores tras anunciar su ingresó a OnlyFans, portal donde se podrá ver todo el contenido en su perfil; ante ello, este 1 de septiembre visitó el programa de “Amor y fuego” para contar otros detalles.

Como muchos recuerdan, la modelo trabajó durante 10 años conduciendo el programa “Al sexto día” durante los fines de semana en el canal Panamericana, pero se retiró de un momento a otro sin más detalles. Conoce a continuación cuál fue la razón de su ausencia en el programa.

¿Por qué Olenka Zimmermann se fue de “Al sexto día”?

En su visita al programa de Willax, Olenka Zimmermann aseguró que faltaban seis meses para que rescindiera su contrato. En ese sentido, aseguro que ella estaba de viaje y cuando retornó a Lima la llamó “ la coordinadora y consultó qué grupo va a ir” porque tenían esa tendencia que la conductora amaba. “Esa era la parte que más me vacilaba”, agregó. En seguida, la figura pública preguntó quién va a ir y le soltaron “la bomba nuclear ”.

Minutos más tarde fue consultada por su sueldo y bromeó asegurando que contratar a Mónica Cabrejos era más económica de lo que ella cobraba. Tal información recién fue contada después de casi dos años de estar alejada de la televisión.

Mónica Cabrejos responde a Olenka Zimmermann

La periodista Mónica Cabrejos fue la encargada de reemplazar a Olenka Zimmermann en la conducción de “Al sexto día” en el pasado agosto de 2019. Desde ese momento en adelante, las conductoras han tenido varias versiones sobre la salida e ingreso de ambas.

Mónica Cabrejos responde a Olenka Zimmermann tras su salida de "Al sexto día". Foto: Instagram/Mónica Cabrejos/Olenka Zimmermann