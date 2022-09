Maricarmen Marín y Giuliana Rengifo son dos de las artistas femeninas más importantes de la década del 2000 en la cumbia peruana. Cada una formó parte de una generación del grupo Agua bella y a su salida siguieron sus propios proyectos musicales como solistas. Sin embargo, pocos saben que las cantantes protagonizaron una fuerte rencilla públicamente. Conoce aquí las razones de su enemistad y como está ahora su relación actual.

Maricarmen y Giuliana fueron parte de Agua Bella

A inicios del 2000, Maricarmen Marín fue una de las integrantes originales del grupo Agua Bella junto a Marina Yafac. Después de unos años de realizar giras por el Perú, la exconductora “Yo soy” decidió salir y formar su propia agrupación llamada Bella Bella.

Ante su ausencia, se buscó a una nueva cantante y la escogida fue Giuliana Rengifo, quien se quedó en el grupo por varios años.

Fue durante este tiempo que habrían iniciado las rencillas entre ambas. “Cuando ella (Maricamen) estaba en Agua (Bella) y yo iba tras escenarios tuve algunos percances con ella que no lo contaré porque quedaron en el pasado, pero hicieron que yo tome distancia y no tenga una buena imagen”, sostuvo.

Giuliana Rengifo fue parte de Agua Bella durante varios años. Foto: Difusión

¿Por qué se distanciaron Maricarmen y Giuliana?

A mediados del 2021, Giuliana Rengifo sorprendió al dar unas polémicas declaraciones al afirmar que tenía prohibida la entrada a Latina provocada por una orden de Maricarmen Marín en el canal.

“No vetada exactamente, porque ella (Maricarmen) no es Dios. Yo no piso Latina desde que ella entró al canal. No sé si las prohibiciones vienen por parte de ella porque no creo que sea la dueña del canal, pero de algo hay algo ahí”, comentó.

Vale precisar que en ese año, Maricarmen Marín era conductora del programa “Mujeres al mando” en dicha casa televisora.

Giuliana Rengifo Foto: Instagram

Giuliana aseguró que Maricarmen nunca fue su amiga

En ese mismo tiempo, Giuliana Rengifo encendió aún más las alerta de una posible enemistad al asegurar que Maricarmen Marín nunca fue su amiga. Asimismo, dejó entrever que ella habría tenido facilidades en su carrera musical.

“ (Maricarmen) nunca fue mi amiga, no es mi amiga y no es nada para mí. Es una colega que trabaja en el mismo rubro que yo, pero que ha tenido más posibilidades de salir adelante por sus contactos y forma de ser”, mencionó en entrevista a Trome.

Maricarmen Marín. Foto: @maricarmenmaríns/Instagram

Giuliana y Maricarmen se amistaron

En febrero del 2022. Giuliana Rengifo despejó los rumores sobre la supuesta enemistad que tendría con Maricarmen Marín y aseguró que ya habían hablado en privado y limado asperezas.

“Con Mari hemos tenido comunicación, no somos amigas, pero respeto mucho hasta donde hemos llegado, sé de la forma que uno llega”, dijo Rengifo en una entrevista con la presentadora Janet Barboza.

La cantante incluso tuvo palabras de elogio para la exjurado de “Yo soy”. “Ella es una representante de nuestra cumbia. Ha sabido mantenerse que es lo más difícil”, acotó.