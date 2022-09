Magaly sobre desempeño de Brunella Horna al entrevistar a Tini Stoessel: “Mandan a cualquiera”

Brunella Horna expresó en redes sociales lo orgullosa que estaba de su primera entrevista a un artista internacional. La conductora conversó con Tini Stoessel minutos antes de su show en Bogotá, Colombia. Si bien sus compañeras de “América hoy” la felicitaron, figuras como Magaly la criticaron por su desenvolvimiento.

“Hace unos días, parece que en América están haciendo casting de entrevistadoras, entonces mandan a cualquiera a entrevistar, es que no les importa, de verdad” , empezó comentando Magaly Medina.

Luego, resaltó que en su programa no realizan ese tipo de entrevistas porque no tiene jale. “A nosotros no nos importa entrevistar a ninguno de los artistas que vienen a Lima porque a la gente no le interesa. Si las pongo, la gente me cambia y todos los canales lo saben”.

PUEDES VER: Brunella y Richard Acuña construyen lujosa casa pese a que obra tiene orden de paralización

Para la ‘Urraca’, Brunella Horna tuvo un comportamiento de fan con la intérprete de “Miénteme”, ya que se enfocó más en comentarle sobre su compromiso con Richard Acuña.

“Encontramos esta pregunta tan inteligente que le hace la Brunella Horna a Tini. No sabía qué preguntarle a Tini y se comportó como una fan (...) Me voy a casar, te invito a mi boda (...) ¿Se imaginan a Tini en la boda de Brunella? (...) Pobrecita (...) Es que como parece que no tuviera amigos, invitar a una extraña que acaba de conocer”, sentenció.

Brunella es troleada en redes por su peculiar respuesta ante comentario de Tini

Brunella Horna tuvo cerca de cinco minutos para conversar con la cantante argentina Tini Stoessel y reveló que momentos antes, personas de la producción le dijeron que no podía preguntarle sobre su vida amorosa. En un momento, la conductora le consulta: “¿Cómo eres en tu vida personal?”.

“Me gusta mucho dormir y estar con mis amigas. Me gusta mucho… No hacer nada”, confesó la exestrella de Disney. “Me encanta. Es algo de las (chicas nacidas) en el 97″, fue la controvertida respuesta de Brunella y por la que recibió decenas de críticas en redes sociales.

“Tiene la oportunidad de oro de entrevistar a Tini y le dice: ‘Ay, soy piscis’”, “¿Cómo van a poner a Brunella Horna a entrevistar a la triple T?”, “5 años de periodismo llorando”, fueron algunos de los comentarios de cibernautas.

Crísticas de usuarios a entrevista de Brunella Horna a Tini.Foto: Screenshot de Twitter

Brunella le prometió a Tini que iría a su concierto, pero terminó en el de Juanes

Al final de la entrevista, Brunella Horna aseguró que eran fan de Tini e incluso le dijo que iría a su concierto en Lima. Asimismo, durante el programa “América hoy”, la modelo dijo que cubriría el evento; sin embargo, no fue así. La empresaria terminó yendo junto a su prometido, Richard Acuña, al concierto de Juanes y luego publicó una foto en sus redes donde sale al lado del músico colombiano.