Magaly indignada con Leonard León tras mensaje sobre Rafael: “No tiene derecho a criticar”

Magaly Medina sigue hablando sobre la separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández. Tras revelar detalles que motivaron su separación, varias figuras de la farándula no dudaron en comentar. Uno de ellos fue Leonard León, quien tuvo duros calificativos contra el empresario.

El padre de los dos hijos mayores de Karla Tarazona incluso acusó a Rafael Fernández de haber dañado psicológicamente a los menores. “Eres tan a*** que no piensas en las consecuencias de tus palabras y estás afectando a niños. Qué se puede esperar de alguien que le encanta la cámara. Cuando alguien quiere hacer una obra de bien, no anda divulgándolo”, expresó en sus redes.

Magaly Medina quedó indignada con sus palabras, ya que considera que Leonard León no tiene derecho a criticar, puesto que el ‘Rey de los huevos’ fue quien se encargó de mantener a sus hijos. Como se recuerda, este tiene una deuda de pensión de alimentos con Karla.

Sobre él y la esposa del cumbiambero, Magaly comentó: “Se mueven en un mundo bastante vulgar (...)”.

“Leonard es bien conchudo para reclamar algo, sobre todo por un hombre que mantuvo a sus hijos alejados porque no se le daba la gana de darle el permiso para viajar a Disney. Hay gente que en este momento debería quedarse bien callada”, aseveró la ‘Urraca’.

Magaly revela que Rafael se incomodó al ver a Christian Domínguez en su piscina

Las cámaras de “Magaly TV, la firme” fueron en busca de Christian Domínguez para que comente sobre las recientes declaraciones de Rafael Fernández, quien aceptó haberse sentido incómodo al ver al cumbiambero reiteradas veces en su casa e incluso dentro de su piscina, así lo afirmó la conductora.

“Parece que Christian Domínguez no tuvo límites. Rafael nos contó una anécdota en la piscina. Él dice que un día Christian Domínguez fue a la piscina y se metió a bañarse con los niños y, al parecer, se sentía tan cómodo en la casa que le pedía a la empleada alcanzarle agua con hielo”, mencionó Magaly.

Christian Domínguez se defiende

El cumbiambero aclaró que las veces que ingresó a la casa de Rafael Fernández fue por autorización e iniciativa del mismo empresario. Asimismo, especificó que no habla con Karla Tarazona desde hace año y medio.