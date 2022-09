¡No se quedó callada! Magaly Medina estuvo atenta a las últimas declaraciones de Rafael Fernández, quien negó rotundamente haber dicho que Christian Domínguez abusó de su confianza y utilizó su piscina para beneficio personal. La presentadora no dudó en defenderse e insistir que el empresario sí le contó ese supuesto pasaje en medio de la entrevista que le concedió.

¿Qué dijo Magaly sobre Rafael Fernández?

Magaly Medina inició su programa del jueves 1 de agosto hablando de Rafael Fernández y sobre lo que opinaba de las últimas declaraciones del dueño de Eggtreme, quien aseguró que la ‘Urraca’ no hablaba con la verdad cuando tocó el tema de la piscina.

“A nosotros se nos ha vendido una imagen de Rafael Fernández bastante solvente. (...) Vamos a hablar de algunas cosas en las que se me ha visto involucrada. (...) Tres personas estaban escuchando una versión. No era que solo yo, en tono confesional, lo escuchaba. Si él mintió, exageró o no dijo la verdad, eso no es problema mío”, detalló.

Magaly le reclama a Rafael Fernández: “Seis orejas lo escucharon”

Más adelante, Magaly Medina continuó refiriéndose al empresario luego de hacer un extenso repaso por las propiedades y posesiones que tiene. La conductora de “Magaly TV, la firme” aseguró que el ‘Rey de los huevos’ sí habló de este supuesto episodio con Christian Domínguez y que ella no estaba alterando la verdad.