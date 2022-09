Todo se terminó. Karla Tarazona dio a conocer que tiene un lapso de 15 días para retirarse de la lujosa casa, ubicada en La Molina, en la que vivió junto a su aún esposo, el empresario Rafael Fernández, y sus tres hijos durante los casi 2 años que duró su matrimonio. La presentadora aseguró que ahora solo está enfocada en rehacer su vida.

Karla Tarazona asegura que va a rehacer su vida

Karla Tarazona se pronunció en el programa “D’ mañana” días después de anunciar el fin de su matrimonio con Rafael Fernández. Aquí, aseguró que ahora es el momento de enfocarse en ella y en sus hijos para continuar con su vida.

“Las personas que me conocen saben muy bien que yo trabajo. A mí no me da miedo salir de esta casa porque yo sí tengo lo pantalones bien puestos para rehacer mi vida y empezar de cero” , comentó.

Karla deberá abandonar casa que compartía con Rafael Fernández

Karla Tarazona llamó la atención de sus compañeros Kurt Villavicencio y Adriana Quevedo tras anunciar que tiene un lapso de 15 días para abandonar la lujosa casa en la que residían los dos junto a los hijos de la presentadora. Según la conductora, no tiene problemas en abandonar la residencia y detalló que ahora está en búsqueda de un nuevo lugar para vivir junto a sus menores.