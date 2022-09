Karla Tarazona rompe su silencio: “No me da miedo irme de esa casa, no es la primera vez”

Karla Tarazona y Rafael Fernández continúan enfrascados en un mediático enfrentamiento que parece de nunca acabar. Luego de haber dado a conocer que pusieron fin a su matrimonio de casi dos años, el empresario concedió una entrevista a las cámaras de “Magaly TV, la firme” para contar los motivos que propiciaron su ruptura.

Ahí, develó que la conductora de “D’ Mañana” y sus descendientes tendrían que abandonar su mansión ubicada en La Molina, en la que convivían juntos hasta hace unos días. “Ellos se van a mudar porque la casa donde están es demasiado grande y es muy costoso mantenerla”, declaró.

La respuesta de Karla Tarazona a Rafael Fernández

Frente a su revelación y otras más que han generado una ola de críticas por parte de personajes de la farándula, Karla Tarazona no tardó en responder. La figura pública se enlazó con el espacio televisivo que lidera para brindar su descargo.

“No entiendo qué es lo que está sucediendo, no entiendo qué es lo que está pasando por su cabeza, incluso se ha involucrado a una familia que no tiene nada que ver como lo son Christian y Pamela”, dijo en un inicio, lamentando haber puesto en aprietos a la pareja por su separación.

Acto seguido, se refirió a las declaraciones de Fernández que indicaban que podía ayudarla financieramente a costear los gastos del colegio de sus hijos. “Las personas que me conocen saben que yo trabajo. A mí no me da miedo salir de esta casa e irme a otro lado porque yo puedo rehacer mi vida y empezar de cero, no es la primera vez ”, agregó evidenciando su fastidio.

¿Cuál es el plazo que tiene Karla para abandonar la residencia que compartía con Rafael Fernández?

En enlace con “D’ Mañana”, Karla Tarazona también dio a conocer el lapso que tiene para abandonar la lujosa residencia en La Molina que compartía con el empresario Rafael Fernández.

