Karla Tarazona reapareció en “D’Mañana” a través de una llamada telefónica para aclarar algunos puntos de las declaraciones de Rafael Fernández en “Magaly TV, la firme”. La conductora se molestó por las palabras del empresario respecto a su nana y la relación de padres que lleva con Christian Domínguez.

Esto fue lo que dijo la actriz en el programa que conduce por las mañanas en Panamericana TV.

Karla Tarazona contra Rafael Fernández. Foto: Rafael Fernández/Instagram/captura Panamericana

PUEDES VER: Magaly Medina afirma que Karla Tarazona estaba pendiente de Christian Domínguez y Pamela Franco

No quiso que se genere una guerra de dimes y diretes

“Al día de hoy en verdad estoy muy sorprendida por todo lo que está pasando, van pasando los días y vamos escuchando cada barbaridad y cada tontería de distintos programas. ¿De qué estamos hablando? ¿Hasta dónde vamos a continuar con esta situación cuando se supone que todo iba a terminar en paz por el bien de una relación que en su momento fue bonita y, sobre todo, de tres niños que estaban involucrados?”.

Molesta por involucrar a Christian Domínguez y Pamela Franco

“No entiendo qué está pasando por su cabeza. Hay cosas que no entiendo ya. Incluso se está involucrando a una familia que no tiene nada que ver, como son Christian y Pamela. No tienen absolutamente nada que ver en esta situación”.

Rafael Fernández recibe llamada de atención de Pamela Franco. Foto: captura/América TV/ATV

Responde tras ser encarada por sus labores sociales

“¿A qué mamá le va a gustar que una persona con la que compartiste parte de tu vida diga: ‘Así como ayudo a ollas comunes también puedo ayudar a tus hijos’? Para empezar, creo que las personas que me conocen saben que yo trabajo y todo lo que he hecho en mi vida”.

Karla Tarazona quiere rehacer su vida

“No me da miedo salir de esta casa e irme a otro lado. Yo sí tengo los pantalones bien puestos para rehacer mi vida y para empezar de cero porque no es la primera vez”, resaltó.

PUEDES VER: Karla Tarazona tiene 15 días para dejar la casa que compartía con Rafael Fernández tras ruptura

Decepcionada de Rafael Fernández

“Todo tiene un límite, yo no quería hablar, pero ya no puedo permitir a esta situación continúe y ver cómo mi familia sigue destruida porque día a día me sigo sorprendiendo más de cada barbaridad. Yo me he quedado callada, estoy tranquila, pero yo también estoy llegando a mi límite”, dijo la conductora.