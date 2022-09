Erick Elera: ¿qué pasó con Analía Rodríguez, su exesposa y actriz de “Al Fondo Hay Sitio”?

Analía Rodríguez, al igual que su exesposo Erick Elera, alcanzó la fama tras participar en la exitosa serie “Al fondo hay sitio”. Ella interpretó el papel de Amelie, una funcionaria francesa que irónicamente estaba enamorada de Joel Gonzáles.

La pareja de actores se casó en noviembre del 2012, a tan solo siete meses de haber iniciado su romance. Al año siguiente nació la hija que tienen en común llamada Flavia. La pequeña también fue parte de “AFHS” con el personaje de Nelly Francesca.

¿Quién es Analía Rodríguez?

Analía Rodríguez debutó como actriz a los tres años en un comercial nacional. Al crecer, participó en la telenovela “Corazón de fuego” en donde compartió el set con Stefano Salvini y Emilia Drago. Además, en el 2016 formó parte del videoclip “No te creas tan importante” del cumbiambero peruano Deyvis Orosco.

El matrimonio entre Erick Elera y Analía Rodríguez duró menos de tres años. Foto: Perú.com

Rodríguez también ha demostrado tener talento para el canto y aunque hasta la actualidad no ha sacado ninguna canción propia, en su canal de YouTube se pueden apreciar varios de sus covers.

¿Qué pasó con Analía Rodríguez?

En el 2015, tras separarse de Erick Elera por mutuo acuerdo, Analía Rodríguez decidió rehacer su vida. Se mudó a los Estados Unidos y se volvió a casar. Actualmentente, se encuentra alejada de las pantallas y del modelaje, ya que se dedica completamente al cuidado de sus tres hijas.

Analía Rodríguez vive en Estados Unidos con sus tres hijas y las dos hijas de su esposo. Foto: analiarodriguezperu/Instagram

Ella misma asegura que es un trabajo complicado y aunque extraña salir a modelar y actuar, no cambiaría nada por pasar tiempo junto a sus retoños. “No es fácil el dejar a un lado seguir actuando, cantando, y todas las cosas que algún día hice. Sí, por supuesto que extraño eso. ¿Pero saben? Si tuviera que repetir toda mi historia, elegiría nuevamente cada etapa de mi vida, ya que si no hubiera pasado todo lo que pasé, no estaría en donde estoy. No tendría a mis bellezas, motores y motivos de mi vida”.

“El volver a trabajar en lo mío, sé que se dará y muy pronto. Estoy trabajando en ello. Pero por ahora, el tenerlas, el criar, cuidar y velar por mis hijas, es el regalo y privilegio más grande que Dios pudo darme”, agregó la actriz en su cuenta de Instagram.