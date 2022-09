Pamela Franco molesta con Rafael Fernández por escándalo: “Estás perjudicando a mi familia”

¡No se queda callada! Pamela Franco estuvo en “América hoy” este 1 de setiembre para dar detalles de la conversación que tuvo con Rafael Fernández. Asimismo, respaldó a su pareja, Christian Domínguez, quien se mostró indignado por las declaraciones que hizo el ‘Rey de los huevos”.

¿Qué dijo Pamela Franco?

Pamela Franco expresó su malestar por las declaraciones del empresario respecto a que ‘tomaba de quien viene’ las críticas de Christian Domínguez.

“Tú no puedes hacer algo con la mano derecha y borrarlo con la izquierda. Ayer me pide disculpas y hoy se refiere a él (Christian Domínguez) como si fuera lo peor. Estoy molesta porque Christian no tiene nada que ver”, dijo.

“Pueden hablar lo que quieren de él, pero yo no voy a vivir atormentada por una ex ni por las que pueden venir. Hay que ser claros, las cosas no suceden porque sí... Yo le dije que todo lo que dicen ahora es porque salió de su boca. No puede dejar en el aire las cosas porque cada uno puede malinterpretarlas”, agregó.

Pamela Franco asegura que este escándalo perjudica a su familia

En ese sentido, Pamela Franco mencionó que no desea verse involucrada en este tipo de polémicas, porque no piensa afectar a su familia.