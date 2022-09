Christian Domínguez se pronunció sobre las declaraciones de Rafael Fernández en “Magaly TV, la firme” sobre su persona y sobre su hijo en común con Karla Tarazona. El cumbiambero salió al frente para desmentir y hacer aclaraciones al popular ‘Rey de los huevos’.

Cámaras del programa de Magaly Medina lo abordaron para responderle al empresario. Este se mostró indignado por lo que dijo respecto a la ayuda económica que ofreció a los hijos de la actriz.

Rafael Fernández le responde Christian Domínguez. Foto: composición/captura ATV

“Karla nunca me invitó a su casa. El mismo Rafael fue quien me invitó. Fui, nos saludamos y me dijo que quería que no me distancie de Valentino (...) Entré a su casa como cinco veces ”, se refirió así a las visitas a su casa.

Christian Domínguez enfrenta a Rafael Fernández

Sobre las menciones al cariño por los hijos de Tarazona, dejó su opinión junto a una advertencia. “Quedó como si mi hijo no tuviera padre, fuera huérfano, que yo no trabajara (...) no soy muy tranquilo cuando se meten con mi familia ”, manifestó.

“Traté de alejarme porque la figura paterna actual era Rafael. Con Valentino todo diferente porque ahí si es todo directo, pero a los mayores hasta en eso. No necesito abrazarlos a los tres para sentirme el padre del año”, agregó Christian Domínguez.

Rafael Fernández quiere charla a solas con Christian Domínguez

Rafael Fernández hizo un llamado a Christian Domínguez, a quien señaló de interferir en su relación con Karla Tarazona. En efecto, el cumbiambero reapareció para confrontarlo en “América hoy” y pedirle que se rectificara.

No obstante, el empresario le pidió diálogo. “Tenemos una conversación pendiente. Eso lo vamos a arreglar personalmente”, expresó el ‘Rey de los huevos’.