Alondra García puso fin a rumores y negó tener romance con hijo de Eugenio Derbez, Vadhir Derbez

Alondra García Miró arribó al Perú luego de estar en los últimos días en el centro de la polémica por una presunta relación sentimental con el hijo de Eugenio Derbez, Vadhir Derbez, y aprovechó su regreso para negar que tengan algún romance. Los rumores se originaron a pocas semanas de haber terminado su noviazgo con el futbolista Paolo Guerrero.

Alondra niega romance con Vadhir Derbez

Alondra García Miró fue abordada por un periodista del programa “Magaly TV, la firme” a su salida del aeropuerto Jorge Chávez y cuestionó a la modelo su reciente cercanía con Vadhir Derbez y la familia del reconocido actor Eugenio Derbez, con quienes se le ha visto disfrutar de un viaje en las playas de Ibiza.

La ex chica reality dejó en claro que no tiene ningún vínculo sentimental con el también cantante y aclaró que solo son amigos. “Hemos estado con amigos en común, siempre en grupo”, dijo Alondra. “¿No hay ninguna relación con él?”, preguntó el periodista. “No, cero (no hay relación)”, precisó.

Alondra asegura que no está enamorada

Alondra García Miró también fue consultada acerca de su actual estado sentimental. “¿Estás enamorada todavía, no?”, le preguntó el reportero. “No, no (estoy enamorada), todo bien, estoy bien” , respondió, dejando en claro que ya no guarda sentimientos por Paolo Guerrero, quien hace poco inició un romance con la modelo brasileña Ana Paula Consorte.

Sobre el nuevo amorío del futbolista, la ‘Ojiverde’ afirmó que, aunque no conoce a la influencer, le desea lo mejor a ambos. “No la conocía (a Ana Paula), igual espero que les vaya bien”, mencionó.