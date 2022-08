No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Sheyla Rojas se comunicó con el programa “En boca de todos” para brindar detalles acerca de sus nuevas experiencias en México, donde viene residiendo desde el 2020, y sorprendió al revelar que ya no trabaja y que está atravesando una etapa que siempre deseaba, puesto que vive rodeada de diversos lujos.

Vale precisar que la modelo se retiró del Perú luego de estar envuelta en un polémico corto romance con el futbolista peruano Luis Advíncula.

Sheyla Rojas revela que ya no trabaja en México

El programa “En boca de todos” realizó un reportaje sobre la lujosa existencia que ahora goza la modelo Sheyla Rojas en México junto a su pareja Sir Winston. Tras difundirse los viajes en helicópteros, las prendas de vestir y los exclusivos viajes que efectúa la ex chica reality; Vanessa Terkes le consultó en qué laboraba actualmente y su respuesta sorprendió a los presentes en el set.

“No, no (estoy trabajando). Yo la verdad es que he trabajado toda mi vida, desde muy chiquita, he vendido zapatillas. Estoy viviendo una nueva etapa en mi vida y lo estoy disfrutando porque era algo que siempre quise” , expresó.

Sheyla disfruta su etapa como ama de casa

En esa línea, Sheyla Rojas sostuvo que goza de la nueva fase que está atravesando en el extranjero. Aseguró que prefiere el hecho de que ahora su vida sea privada y no estar laborando en la televisión.

“Estoy viviendo una nueva etapa, ser una ama de casa. Lo estoy disfrutando un montón, hace mucho tiempo, cuando trabajaba en televisión, yo siempre pedía poder vivir tranquila y tener una vida privada. Tenía un ritmo de vida muy agitado (por la TV), yo siempre decía ‘quiero disfrutar de mi casa’, obviamente sigo siendo una mujer independiente”, acotó.