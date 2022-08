Said responde a rumores de ruptura con Alejandra: “Yo puedo salir con mis amigos a divertirme”

¡Se molestó! A pesar de la famosa cláusula que no deja declarar a los ‘guerreros’, Said Palao sorprendió al hablar para las cámaras de “Amor y fuego”. Todo indica que el integrante de “Esto es guerra” se hartó de todo lo que se ha dicho sobre una supuesta separación de Alejandra Baigorria.

Said advierte a “Amor y fuego”: “Hagan una nota bonita”

Said Palao no aguantó pulgas cuando “Amor y fuego” le preguntó por su noviazgo con Alejandra Baigorria, quien no ha dejado de subir historias a su Instagram en las que comparte todas las compras que ha realizado en su último viaje a Estados Unidos. El ‘combatiente’ negó que hayan terminado, e incluso mandó una advertencia para el show de Rodrigo González:

“Yo puedo salir con mis amigos a divertirme. (...) Yo estoy súper bien con Ale. El hecho de que cada uno salga por su lado no quiere decir que no estemos (en una relación). Estamos en pleno siglo 21, es una relación sana. (...) Todo bien, todo viento en popa. Así que hagan una nota bonita. (Esta es) una relación sana en la que cada uno se puede divertir, salir y tiene su espacio. Eso es lo bueno que deben poner”.

Finalmente, el hermano de Austin Palao sorprendió al dar a entender que, si bien siguen juntos, hay la posibilidad de que alguno de los dos está pasando por un momento complicado: “Todos tenemos problemas, no siempre tiene que ser de pareja”.

Alejandra también habló de su relación con Said

Unos días antes, Alejandra Baigorria utilizó su cuenta de Instagram para aclarar que se encuentra muy feliz al lado de Said Palao. Además, la chica reality señaló que se siente segura de su romance y que no tiene por qué estar al lado de su pareja constantemente: “Estamos súper bien y casi nunca peleamos. Tener una relación no es estar pegados ‘24/7′″.