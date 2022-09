Karla Tarazona rechaza quedarse con la empresa de Rafael Fernández: “Como llegué, me voy”

Karla Tarazona y Rafael Fernández vienen acaparando los titulares de la prensa de espectáculos, luego de anunciar su ruptura tras dos años de matrimonio. Pese a que ambos acordaron, en privado, no develar detalles sobre los motivos que los impulsaron a poner fin a su romance, el ‘Rey de los huevos’ violó el acuerdo verbal y dio una entrevista al programa “Magaly TV, la firme”, en el que tuvo cuestionables declaraciones que le han costado críticas.

Según indicó Fernández días atrás, él le pedía a Karla alejarse de los escándalos, pues aseguró que las marcas no la querían al estar envueltas en sonados enfrentamientos. “Amor y fuego” se comunicó con el empresario para conocer más detalles al respecto.

En dicha conversación, él sostuvo que no tendría problema en convertirla en socia de su empresa, ya que la impulsaron juntos cuando fueron pareja. “Si Karla, en algún momento, quiere que le dé la marca, se la firmaría y se la daría porque la única marca que moví con ella fue Eggtreme”, señaló Fernández.

Karla rechaza proposición de Rafael Fernández: ¿qué dijo?

La conductora de “D’ Mañana” también fue abordada por periodistas del espacio de televisión y tuvo la oportunidad de responderle a su ahora expareja.

“ No, no la aceptaría tampoco, no, yo como yo llegué me voy , eso es lo único que a mí me importa”, aseguró la presentadora.

Karla Tarazona dejará casa en la que vivía con Rafael Fernández

En la entrevista que dio Rafael Fernández a las cámaras de “Magaly TV, la firme”, el empresario señaló que Karla Tarazona y sus hijos abandonarán su residencia en La Molina.

“Ellos se van a mudar porque la casa donde están es demasiado grande y es muy costoso mantenerla”, precisó. No obstante, comunicó que seguirá apoyando a la conductora con los gastos del colegio de sus descendientes.