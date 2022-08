Rafael responde a Christian Domínguez por declaraciones sobre su hijo: esto fue lo que le dijo

La última edición de “América hoy” tuvo un momento bastante picante cuando Christian Domínguez criticó duramente las recientes declaraciones de Rafael Fernández sobre su separación con Karla Tarazona. Como se recuerda, el empresario afirmó estar dispuesto a seguir pagando el colegio de los hijos de la conductora y hasta formar un fideicomiso para asegurar su futuro educativo.

Estas palabras no gustaron nada en el cumbiambero, quien rápidamente aclaró que los gastos escolares los costea junto a la presentadora y que su niño no necesita la caridad de nadie, ya que sus dos padres trabajan. Al parecer, este descargo llegó rápidamente a los oídos del ‘Rey de los huevos’, al punto de comunicarse en vivo con Pamela Franco.

Rafael Fernández responde a Christian Domínguez por hablar sobre su hijo

El propio Christian Domínguez volvió a pedir la palabra para indicar que Rafael Fernández intentó comunicarse con él, pero, al estar en programa, finalmente lo hizo con su esposa. El cantante indicó que el hombre de negocios le esclareció que sus palabras fueron dirigidas hacia los pequeños de Karla Tarazona con Leonard León y no al suyo.

Eso sí, el ‘Rey de los huevos’ también le pidió al presentador poder hablar en persona y este, a su vez, también exigió que la aclaración que le hizo se haga de manera pública.

“Justo mi señora (Pamela Franco) me dijo que (Rafael) ha llamado a los teléfonos que tenemos y que no sabía que lo llamaban, pero ha devuelto la llamada. Me dice lo siguiente: ‘Dice que quisiera conversar con los dos, que hemos malinterpretado todas sus palabras, ya que se refería a los hijos mayores de Karla y no a mi hijo’”, expresó.

Christian Domínguez descarta haber invadido privacidad de Karla y Rafael

Otro hecho que fue clarificado por Christian Domínguez fue que supuestamente invadió en más de una ocasión el hogar donde Karla Tarazona y Rafael Fernández vivían. El intérprete nacional aseguró que ello es totalmente falso y fue el propio empresario quien lo invitó a su hogar en más de una ocasión.

“Dio a entender como si yo quisiera ingresar a su hogar. Karla nunca me invitó a su casa, quien me invitó fue el mismo Rafael”, agregó.