Rafael Fernández afirma que marcas lo dejaron de buscar por escándalos de Karla Tarazona

Rafael Fernández dio más detalles sobre su relación con Karla Tarazona y el fin de la misma en la segunda parte de la entrevista que ofreció a Magaly Medina. Con total convencimiento, el ‘Rey de los huevos’ afirmó que él y su ahora expareja siempre se veían perjudicados por los escándalos de ella e, incluso, contó que en una ocasión perdió un importante contrato por dicho motivo.

El dueño de Eggtreme explicó que, a raíz de esta situación, conversó con la presentadora de televisión para advertirle lo que podría pasar a futuro si continuaba protagonizando shows mediáticos.

“A mí me llamó una empresa de fondos, me dijeron: ‘Queremos que seas la imagen, pero no puede estar tu esposa a tu costado... nosotros te queremos pagar 6.000 dólares, pero tu esposa no, nada, tienes que sacarla’ y yo le dije ‘pero ¿por qué?’. (Y respondieron) ‘Porque no sabemos qué puede salir a decir o hacer mañana, es muy impredecible’”, relató Rafael Fernández.

Finalmente, el aún esposo de Karla Tarazona añadió: “Entonces fui donde ella y le dije: ‘Mira lo que me han dicho, esto tienes que cambiar porque por esto es que las marcas a ti no te quieren, tienes que moverte y centrarte’. Si ella es inteligente, se va a centrar, no va a pasar y lo va a conseguir. Si ella hace eso, ganaría, pero si sale con algo y mete a Christian o a alguien por ahí, se pudrió todo”.

Karla Tarazona y Rafael Fernández se casaron por bienes separados

Para sorpresa de muchos, se acaba de revelar que Karla Tarazona y Rafael Fernández se casaron por bienes separados, por lo que no tienen propiedades en común. Dicha información fue compartida por el abogado de la conductora de televisión.

“No adquirieron bienes en común durante el matrimonio. Lo que se vio de regalos, eso está a nombre de Rafael”, indicó Daniel Leyva.

El abogado de la conductora habló sobre lo que podría pasar con el carro que el empresario le regaló a su expareja. Foto: composición LR/Karla Tarazona/Rafael Fernández/Instagram

Karla Tarazona e hijos se mudarán de mansión en La Molina

Tras la mediática separación de ambos personajes, Karla Tarazona y sus hijos tendrán que mudarse de la mansión en La Molina, donde convivían con Rafael Fernández.

“Ellos se van a mudar porque la casa donde están es demasiado grande y es muy costoso mantenerla”, detalló el empresario en entrevista con Magaly Medina.