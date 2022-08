Karla Tarazona está decidida a divorciarse de Rafael Fernández: “Iría mañana mismo a firmar”

Karla Tarazona habló en exclusiva con Magaly Medina sobre el fin de su matrimonio con Rafael Fernández. La conductora está decidida a divorciarse del empresario y confirmó que no habrá una reconciliación a futuro. Aseguró que su principal motivo es su tranquilidad y el bienestar de sus tres hijos.

¿Qué dijo Karla Tarazona sobre Rafael Fernández?

“Si tú me dices que yo voy mañana, yo iría, porque lo que quiero es terminar esta situación, porque tengo tres niños y yo necesito estar tranquila para ellos, lo que quiero hacer es terminar en paz y tranquila”, expresó Karla Tarazona por llamada telefónica con el programa “Magaly TV, la firme”.

Luego, mencionó que este escándalo mediático por su separación ha generado que el sentimiento de amor que sentía por el empresario de huevos se desgaste. “Han pasado muchas cosas en estos días que están haciendo que el amor que sentía por él, se vaya bajando”, señaló.

Karla Tarazona descarta reconciliación con Rafael Fernández

Aclaró que ella luchó por salvar su matrimonio, pero no pudo solucionar sus problemas con Rafael Fernández. Sin embargo, no piensa retomar su relación con el empresario.

“Por más amor que haya, a veces el amor no es suficiente. (…) Yo lloro, sufro, pero créeme que en una decisión como esta ya no hay vuelta atrás y lo he demostrado en mis relaciones anteriores ”, agregó.

Esta declaración causó el asombro de la propia conductora Magaly Medina, quien le aconsejó que continúe trabajando en la televisión y haciendo su vida.