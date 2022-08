Christian Domínguez responde a Rafael Fernández: “Mi hijo no necesita de nadie”

Luego de que Rafael Fernández afirmara que seguirá pagando el colegio de los hijos de Karla Tarazona, el cantante Christian Domínguez le respondió. En el programa “América hoy”, el cumbiambero se mostró indignado al aclarar que él paga la pensión de la escolaridad de su pequeño desde que nació.

¿Qué le dijo Christian Domínguez a Rafael Fernández?

Según Christian Domínguez, lo que le molestó es que Rafael Fernández generalice y asegure que los hijos de Karla Tarazona están en un mejor colegio gracias a su ayuda. Además, mencionó que para él ha sido una sorpresa que el empresario de huevos brinde ese tipo de declaraciones.

“Debió hablar solo del rompimiento, me incomoda porque es como si mi hijo estuviera huérfano , como si no tuviera un padre por él, no tuviera una pensión, no tuviera una madre. En ese momento, hice mil cosas para ubicarlo y aclarar esa sutuación... Para mí ha sido una sorpresa, yo doy una pensión desde que mi hijo ha nacido , doy el 50% de los gastos de mi hijo que es suficiente para que pueda vivir y estudie”, expresó.

Se defendió al asegurar que su pequeño no necesita el apoyo de Rafael Fernández. “ Mi hijo no necesita de nadie , tiene a dos padres que trabajan por él y siempre lo ha sabido. Creo que eso que dijo lo pinta de cuerpo entero”, sostuvo.

Christian Domínguez pide a Rafael Fernández que se rectifique

En otro momento, Christian Domínguez le pidió a Rafael Fernández que se rectifique debido a que su pareja Pamela Franco y su familia se encuentran molestos por el escándalo mediático que se ha generado.

“Lo comparó con una olla común. Espero que se rectifique y lo explique. Tuve un reencuentro familiar ayer y el tema fue que cómo es posible que yo permita eso... obviamente está hablando de mi hijo”, señaló.