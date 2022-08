Christian Domínguez pensó enviar carta notarial a Rafael Fernández: “Que se rectifique”

Christian Domínguez respondió a Rafael Fernández luego de que el empresario dejara entrever que sintió celos por su presencia en la casa donde vivía con Karla Tarazona. Durante el programa “América hoy”, el cantante de cumbia contó cómo fue su reacción al escuchar esas declaraciones y confesó que pensó enviarle una carta notarial.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre la entrevista a Rafael Fernández?

El líder de Gran Orquesta Internacional recordó que, gracias al apoyo de su pareja Pamela Franco, se detuvo a reflexionar mejor la situación y decidió comunicarse directamente con Rafael Fernández para evitar una batalla judicial.

“En el momento que estuve ofuscado, mi mejor apoyo fue Pamela Franco. Quise hacer carta notarial en ese momento. Pamela me dijo que tenía que hablar de hombre a hombre porque esto está mal dicho”, señaló.

Luego, Christian Domínguez le pidió a Rafael Fernández que se comunique con él para que le aclare por qué lo dijo y que también lo haga de manera pública. “Eso no me causa satisfacción. A mí lo que me causa satisfacción como padre es escuchar por qué lo dijo y que se rectifique conmigo. Considero que tiene que explicárselo por mí, por mi familia, por mi hijo y por la mamá”, agregó.

Christian Domínguez afirma que su hijo no necesitan ayuda de Rafael Fernández

En otro momento, Christian Domínguez afirmó que él paga la pensión del colegio de su hijo, por lo que no necesita ayuda de Rafael Fernández. Esto en referencia a que el empresario aseguró que hará un fondo para solventar los gastos de estudios de los tres pequeños de Karla Tarazona.