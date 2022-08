Karla Tarazona a Isabel Acevedo por respaldarla tras separación: “Gracias por el apoyo y cariño”

Karla Tarazona y Rafael Fernández pusieron fin a su relación amorosa el sábado 27 de agosto mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. Tras ello, el empresario brindó una extensa entrevista con Magaly Medina para dar detalles de la ruptura que conmocionó al espectáculo nacional, ya que ambos se mostraban como una de las parejas más sólidas del medio.

El hombre de negocios generó una fuerte ola de críticas en las últimas horas tras sus recientes declaraciones. La mayoría de personajes mediáticos ha mostrado su respaldo a la conductora, pues considera que lo dicho por su aún esposo no cayó del todo bien. Incluso, rivales del pasado de la actual integrante de “D’ Mañana” le han dejado palabras de apoyo por el difícil momento.

Karla Tarazona agradece a Isabel Acevedo por su respaldo

En ese sentido, Isabel Acevedo conversó con “Amor y fuego” y le dejó un mensaje de respaldo a Karla Tarazona. Al respecto, la conductora y exactriz cómica agradeció las palabras tanto de ella, como de todos los que le brindaron fuerzas para poder seguir adelante.

“Bueno (agradecer), en realidad, no solamente a ella, sino a todas las personas, porque he recibido muchísimos mensajes de fuerza, de ánimo, de solidaridad y, en general, a todas las personas. Estoy muy agradecida por al apoyo y el cariño”, indicó para el programa conducido por Rodrigo y Gigi.

Karla Tarazona descarta volver con Rafael Fernández

Luego de emitir la segunda parte de la entrevista con Rafael Fernández, Magaly Medina logró contactarse con la propia Karla Tarazona para conocer su percepción de los hechos. Mónica Cabrejos, que estuvo de invitada en el programa, le consultó sobre si existía una chance de poder retomar su relación con Rafael Fernández, dejando una contundente respuesta.

“Yo te voy a decir algo y creo que pasa mucho en mi vida: yo lloro, sufro, pero créeme que en una decisión tan importante como esta no existe una vuelta atrás. Y creo que ya lo he demostrado en relaciones anteriores: lo que se termina, se termina, y no hay marcha atrás”, indicó.