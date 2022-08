Christian Domínguez revela que Rafael le impidió hablar con Karla Tarazona: “Hablo con la nana”

Christian Domínguez reveló que Rafael Fernández le impidió hablar con Karla Tarazona poco después de que la conductora de televisión inicie una relación amorosa con el empresario. El cantante de cumbia contó que desde hace más de año y medio ha perdido el contacto directo con su expareja y ahora habla sobre los temas de su hijo con la nana.

Contó que desde el cumpleaños de su pequeño en 2020, cuando Karla Tarazona ya había empezado su romance con el empresario de huevos, dejó de comunicarse con ella. Afirmó que siempre respetó las normas y que una de ellas era que deje de hablar con la conductora de “D’ Mañana”.

“Dio a entender que yo he sido un problema en su matrimonio, cuando yo desde el inicio fui el más feliz y respeté cada pauta de su matrimonio. Por ejemplo, yo no tengo comunicación con Karla desde hace más de año y medio. Después del cumpleaños del 2020, lo hablo todo con la nana...”, sostuvo.

“Yo entendí que había un problema adentro, (Karla) ya no tenía el mismo número, tuve que comunicarme con la nana, desde ese día no he hablado con ella. No tengo mayor comunicación con ella y yo acepté la posición, he sido muy respetuoso de cada cosa por más que no he estado de acuerdo”, agregó el artista nacional.