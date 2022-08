Rafael Fernández aseguró que pagará estudios a los hijos de Karla Tarazona: “No me desvincularé”

Rafael Fernández ha cumplido un rol importante en la vida de los hijos de Karla Tarazona. Durante el tiempo que duró su matrimonio, el empresario fue la figura paterna de los menores y logró ganarse su cariño. Por dicha razón, seguirá viendo por ellos a pesar de haber terminado su relación con la conductora de TV.

Durante la entrevista que concedió al programa de Magaly Medina, el afamado ‘Rey de los huevos’ aseguró que velará por los estudios de los menores.

Rafael Fernández costeará estudios de los hijos de Karla

Si bien el empresario afirmó que Karla Tarazona y los menores no podrán seguir viviendo en la lujosa mansión de La Molina, aseguró que pagará el colegio de los chicos.

“La casa donde están es demasiado grande y costosa de mantener. El colegio sí continuará porque la educación es importante para mí y es algo que se les puede regalar. Además, son niños estudiosos y se han adaptado muy bien”, mencionó.

Rafael Fernández entregará un fondo de dinero

“ Lo que yo estaba pensando es hacer un fondo porque valen la pena, no solo son inteligentes, son cariñosos. Yo he ido a ollas comunes y nada me costaría darles un fondo , la cosa es que no desaprovechen la oportunidad”, precisó.

Asimismo, mencionó que seguirá visitando a los menores, ya que estos no tienen por qué verse afectados por el fin de su relación con Karla Tarazona.

“Yo creo que estarán muy bien, no me voy a desvincular de ellos. Son unos chicos excelentes, inteligentes. No merecen que yo deje de estar a su lado”, agregó.