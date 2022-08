¡No se quedó callada! Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi son conocidos por desarrollar sus carreras como figuras televisivas desde sus inicios en “Esto es guerra” hasta ahora, dado que ambos tienen sus propios proyectos en América Televisión. Precisamente, la ex chica reality ha sorprendido con su papel en la nueva temporada de “Al fondo hay sitio” y los comentarios de su esposo no se podían hacer esperar.

Yaco: “No estoy sorprendido, porque Natalie se ha preparado”

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi hablaron para las cámaras de “América Espectáculos” sobre la nueva faceta profesional de la modelo, quien interpreta a un nuevo personaje en la temporada reciente de “Al fondo hay sitio”. El ex ‘guerrero’ contó que su esposa se ha preparado para desarrollar su carrera como actriz.

“No estoy sorprendido, porque Natalie se ha preparado; es más, me abandonó en un cumpleaños para hacer su taller. Ella se fue a Los Ángeles a hacer un taller y me parece que lo está haciendo súper bien. Además, siento que está rodeada de gente súper capa”, comentó.

Previamente, el modelo ya ha declarado cómo se sentía al ver a Natalie en la novela: “Contento y orgulloso de mi Nati, que esté cumpliendo una de sus metas”.

¿Yaco no quiere que Natalie se bese con personajes de “AFHS”?

Asimismo, Yaco Eskenazi sorprendió al bromear con que el personaje de Natalie Vértiz no protagonice besos en la serie. “Natalie lo está haciendo muy bien, es muy natural. Me encanta ver a Estefanía y ahora que he visto a este nuevo personaje, Carolina, que es un poco más piraña. Me pareció muy chévere, el poder hacer dos personajes te da cabida para que te muestres como actor. Que siga creciendo, aprendiendo y que no la manden a chapar”, dijo.

Inmediatamente, la influencer le respondió: “No vengas con tus comentarios, tú respetas mi carrera. Ni modo, es la actuación”. Ante este comentario, Yaco afirmó entre risas que no estaba hablando en serio. “No, mentira, que la manden a chapar con el Pepe y con el Tito”, dijo.