¿Qué dijo Rafael Fernández sobre su ruptura con Karla Tarazona en “Magaly TV, la firme”?

Karla Tarazona y Rafael Fernández anunciaron el fin de su matrimonio tras dos años de relación. Pese a que ambos no iban a develar más detalles sobre su ruptura amorosa, el ‘Rey de los Huevos’ rompió su silencio y habló en exclusiva con Magaly Medina.

En ese sentido, el empresario ofreció una entrevista a la popular ‘Urraca’ y contó de todo un poco acerca de su romance con la conductora del programa “D’ mañana”. Si bien la segunda parte de esta conversación se transmitirá este 30 de agosto, Rafael Fernández compartió detalles sobre lo que sucedió con su aún esposa.

PUEDES VER: Karla Tarazona y sus hijos dejarán mansión en La Molina tras separación de Rafael Fernández

¿Qué dijo Rafael Fernández sobre su separación de Karla Tarazona?

“Con Karla tomamos una decisión en conjunto, lo decidimos juntos; por eso que el comunicado se hizo en ambos Instagram y decidimos llegar en términos de relación con buenos acuerdos” , señaló en un inicio el entrevistado.

Por otro lado, descartó la presencia de otra pareja. “No hubo una tercera persona, o una cuarta, o una pelea, o algo por el estilo. Simplemente, fue una decisión que se vino tratando de acomodar y llegamos a este punto”.

Karla Tarazona se refugia en sus hijos. Foto: composición LR/Karla Tarazona/Instagram

Karla Tarazona y Rafael Fernández acudieron a terapia

“Estuvimos bastante tiempo en terapia porque veníamos de dos semblantes distintos, familias diferentes y costumbres distintas; sobre todo, chocábamos en muchas cosas”, agregó el empresario dedicado al rubro de huevos.

¿Por qué Rafael Fernández decidió casarse con Karla Tarazona?

El todavía esposo de la conductora señaló que, antes de tomar la decisión de contraer nupcias con ella, estuvo completamente seguro de sus sentimientos.

“Yo creí lo que en ese momento mi corazón me decía. Karla es una excelente persona (...) Sí di el paso porque en ese momento me sentí superseguro de abrir una oportunidad en mi vida. Que no haya salido bien, ya es muy distinto; pero así es la vida”, añadió.

Por su parte, negó tajantemente haber conocido a otra persona o que vaya a relacionarse con alguien. “Por mi lado no he conocido a nadie, tampoco pienso establecer una relación tan rápido. Tal vez lo que yo podría hacer ahora es visitar a mis hijos o estar un poco más con ellos”, comentó, en referencia a sus dos descendientes, quienes ya son mayores de edad.

Se acabó el amor, según Rafael Fernández

El dueño de la empresa Eggtreme reveló que ya no sentía amor por la expareja de Christian Domínguez y Leonard León.

“Lo que tratábamos de hacer es intentar y que siga funcionando. Pero en el fondo había quiebres que no se sanaban (...) o no se podían volver a pegar. Y eso hacía —que era mi caso— se desgaste un poco el amor y que cada vez se vaya disminuyendo”.

Magaly Medina le preguntó a Rafael Fernández si había dejado de amar a Karla Tarazona. “¿O sea, tú la dejaste de amar?”, señaló la pelirroja. “Sí, se comenzó a ir el amor. Esa es la verdad, no tendría por qué decir que no es eso. Se comenzó a desgastar el amor. Yo di el 100% de mí”, acotó.

Rafael Fernández dio entrevista a Magaly Medina. Foto: ATV

Planes a futuro

El hombre dedicado a la venta de huevos sentenció que uno de sus sueños ha sido ser padre de una niña; incluso, hubo deseos de agrandar la familia con Karla Tarazona. Sin embargo, esto no pudo darse por los problemas que venían arrastrando.

“Mi ilusión toda la vida ha sido tener una hija mujer, pero eso se fue truncando con esto del quiebre de las cosas que pasaron por mi lado. Yo creo que no hubiese sido prudente hacerlo justo en ese momento”, dijo a las cámaras de Magaly.

¿Hubo ampay?

Si bien la relación matrimonial entre ambos personajes terminó, esto no habría sido por algún ampay por parte de Rafael Fernández. “No, eso no ha pasado (...) Lo que pasó (separación) ha venido de un tiempo y es por eso que se tomó la decisión”, agregó.

“Lamentablemente, tuvo su fin. Yo no hubiese querido, hubiese preferido que esto siga para toda la vida; esa es la verdad. Pero ya cuando entras a este tema de que no avanzas y comienzas a dar un círculo y dar vueltas (...) entonces dije: ‘Por mi paz y para que yo me sienta bien, esto no le veo futuro’”, sentenció.