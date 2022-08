¿Por qué Karla Tarazona y Rafael Fernández se separaron? Esta es la versión del empresario

¿El amor no fue suficiente? El viernes 26 de agosto, Karla Tarazona y Rafael Fernández pusieron punto final a su matrimonio de casi dos años. Esta noticia cayó como un baldazo de agua fría en los medios, pues aparentemente era una de las parejas más sólidas de la farándula nacional.

En un comunicado, ambos personajes señalaron que se “separaron por mutuo acuerdo” y que no volverían a hablar del tema; sin embargo, solo bastó horas para que “Magaly TV, la firme” revele el avance de su entrevista exclusiva con el ‘Rey de los huevos’, quien olvidó su pronunciamiento y contó su verdad.

Falta de privacidad, infidelidad y peleas constantes fueron algunos de los rumores. No obstante, lo cierto es que la decisión de separarse ya rondaba en la cabeza de Rafael Fernández desde hace tres meses. Por ello, el empresario estuvo amoblando su departamento de soltero en San Isidro., donde actualmente vive.

La versión de Rafael Fernández

El domingo 28 de agosto, Magaly Medina visitó el exclusivo inmueble de Rafael Fernández, donde reside luego de dejar la mansión de La Molina en la que vivía con Karla Tarazona y sus tres hijos.

“Lo primero que a mí me asombró es que parecía nuevo y casi le quitaba los plásticos a los muebles. Él nos contó que ahí él y sus hermanos crecieron. Es de casi 360 metros cuadrados, tiene cinco dormitorios, la cocina es grande y está remodelada recientemente”, narró la ‘Urraca’.

“¿Qué pasó? El comunicado nos sorprendió a todos”, fue la primera pregunta de Magaly. “Terminamos en buenos términos. No hubo una tercera persona, una pelea o algo por el estilo, simplemente fue una decisión”, dijo el empresario y recordó las veces que fue a terapia de pareja con Karla.

“Estuvimos mucho tiempo (en terapia), porque veníamos de dos semblantes distintos, familias diferentes y costumbres distintas, entonces, chocábamos en muchas cosas. Nos iba relativamente bien porque las cosas evolucionaban, pero había cosas que también me estaban desgastando”, comentó.

Sus planes a futuro quedaron en la nada

Magaly Medina recordó los planes que había comentado la expareja, tales como viajar a Disney, radicar en el extranjero y agrandar la familia.

“Mi ilusión toda mi vida ha sido tener una hija, pero eso se fue truncando con esto del quiebre de las cosas que fueron pasando. Creo que no hubiese sido prudente hacerlo justo en ese momento”, mencionó Rafael.

Karla Tarazona y Rafael Fernández anunciaron su separación definitiva. Foto: Instagram Karla Tarazona

¿Quién quiso terminar la relación?

“Se comenzó a desgastar el amor. Yo di el 100% de mí, no es que me limité, siempre defendí lo que sentía en su momento”, dijo en un principio Rafael Fernández y precisó que él quiso terminar.

“Fui yo quien quiso más. Sí, fui yo el que trató de dar el paso porque sentía que estábamos muy desgastados. La relación estaba estancada y no avanzaba. Por mi lado, pasó así, comenzó a degradarse en los meses que venían. Veía que no funcionaba entablar nuevas cosas. Esta decisión no ha sido de la noche a la mañana y estoy tranquilo porque lo he pensado. Yo llegué a mi máximo y ya no pude más. Yo no lo hubiese querido porque hubiera sido para toda la vida , pero cuando ves que el tema no avanza y por la mínima cosa explotas, por mi paz y tranquilidad, no le vi futuro”, añadió.

El empresario chinchano mencionó que la separación no fue motivada por alguna infidelidad. “Por mi lado, no he conocido a nadie ni tampoco pienso establecer una relación. Terceras personas no existen y creo que por el lado de Karla tampoco. No ha pasado (un ampay), sino no estuviese tranquilo”.

Le incomodaba la presencia de la asistente de Karla Tarazona

Magaly Medina comentó lo que Rafael Fernández le dijo fuera de cámaras. Reveló que el aún esposo de la conductora se sentía incómodo con la presencia permanente de Maricarmen, la asistente de Karla Tarazona, quien también se había mudado a la vivienda de La Molina.

“Había una persona que fue a vivir a la casa cuando él se casa con Karla Tarazona. Ella es Maricarmen y es una especie de asistente, nana, community manager y representante (...) Es como si te hubieras mudado con tu madre. Esta persona era un elemento que invadía de alguna forma la intimidad de la pareja”, indicó.

¿Qué pasará con los hijos de Karla Tarazona?

Como se recuerda, los pequeños de Karla Tarazona tenían una relación muy unida con Rafael Fernández, quien los engreía y les daba una vida llena de comodidades. Ahora, con la ruptura, los seguidores se preocupan por el futuro de los menores.

“No me voy a desvincular de ellos. Son unos chicos excelentes, inteligentísimos los tres y no merecen que yo deje de estar a su lado. Ellos se van a mudar, pero en el resto de cosas como el colegio, eso se va a mantener igual. Es básico su educación. Si yo puedo, los voy a ayudar en algo. Voy a tratar que esto sea lo más tranquilo posible por ellos”, mencionó el empresario.

Asimismo, dijo que se encargará de costear la educación de los chicos al crear un fondo para pagar los cinco años de colegio; sin embargo, ya no podrán quedarse en la casa de La Molina al ser muy costosa de mantener.

“La casa donde están es demasiado grande y costosa de mantener. El colegio si continuará, porque la educación es importante para mí y es algo que se les puede regalar, además que son niños estudiosos que se han adaptado muy bien”, sostuvo el ‘Rey de los huevos’ a las cámaras de “Magaly TV”.

Karla Tarazona y Rafael Fernández contrajeron matrimonio a finales del 2020. Foto: Instagram

“Lo que yo estaba pensando es hacerles un fondo, porque valen la pena, no solo son inteligentes, son cariñosos y yo he ido a ollas comunes y nada me costaría darles un fondo. La cosa es que no desaprovechen la oportunidad”, finalizó.

¿Rafael Fernández sintió celos de Christian Domínguez?

Por último, Magaly Medina le preguntó al ‘Rey de los huevos’ si en algún momento sintió celos de Christian Domínguez, tal como se lo dijeron fuentes cercanas.

“De que soy celoso, sí lo soy, pero prefiero no hablar de ese tema (...) Christian se porta muy bien con su hijo, creo que se llevan muy bien y espero que siempre sigan así”, respondió frente a cámaras.

Sin embargo, la ‘Urraca’ mencionó lo que le dijo el empresario detrás de cámaras. “Cuando Christian Domínguez y Karla Tarazona empezaron a tener una mejor relación por el bien de su criatura, alteró un poco la paz y la tranquilidad de la pareja de esposos porque Christian entraba a la casa a pasar tiempo con su hijo. Él (Rafael) nos confesó que sí lo perturbó bastante, le llegó a incomodar la presencia constante de Christian dentro de la casa”.

Christian Domínguez resaltó tiempo atrás su excelente relación con Karla Tarazona y Rafael Fernández. Foto: composición LR/difusión/Omar Coca-GLR

¿Rafael Fernández y Karla Tarazona se casaron por bienes separados?

El abogado de Karla Tarazona, Daniel Leyva, reveló que la expareja se casó por bienes separados y no registran posesiones juntos: “No adquirieron bienes en común durante el matrimonio. Lo que se vio de regalos, eso está a nombre de Rafael”, dijo a Trome.

Karla Tarazona recibió una costosa camioneta de parte de su esposo cuando cumplieron un mes de casados. Foto: Composición La República/Karla Tarazona/Instagram/Captura ATV

¿Qué pasaría con el Audi Q7 que le regaló el empresario a la conductora? Según Leyva, Rafael es el propietario de la lujosa camioneta y si quiere podría ponerlo a nombre de su aún esposa.