Gustavo Bueno está de cumpleaños y así lo saludaron sus compañeros de “AFHS”: “El más grande”

Gustavo Bueno, el reconocido actor peruano, cumplió 71 años este último martes 30 de agosto y sus compañeros de grabación de “Al fondo hay sitio” le dedicaron emotivas palabras. En esta nota, te contamos todos los detalles de la celebración del popular ‘Don Gilberto’.

Gustavo Bueno celebra cumpleaños en compañía de amigos cercanos. Foto: @GustavoBueno/Instagram

Saludo de Erick Elera

Erick Elera fue uno de los primeros en saludar a Gustavo Bueno por su cumpleaños. El popular ‘Joel’ de “Al fondo hay sitio” publicó fotos y videos de momentos compartidos con el actor.

“ Feliz cumpleaños, mi querido y adorado GUSTAVO BUENO @GustavoBueno219. Tenerte cerca es como tu segundo apellido, jeje”, expreso el ‘Niño con Cara de Pez’.

Erick Elera publica saludo por el cumpleaños de Gustavo Bueno. Foto: @ErickElera/Instagram

Mónica Sánchez y su saludo para Gustavo Bueno

Mónica Sánchez no fue ajena a la celebración y, a través de su cuenta de Instagram, le dedicó un largo mensaje por el onomástico del actor peruano.

“Hoy cumple años un grande, de talento, intelecto y humanidad. Es un privilegio compartir intimidad de camerinos, risas cómplices, bromas que solo se hacen en familia, abrazos cargados de emoción, el silencio respetuoso, el gusto por el cine y el arte”, escribió en las primeras líneas de la publicación.

“Fueron ocho años de ‘Al fondo hay sitio’ y hoy volvemos como si el tiempo no hubiera pasado un segundo a compartir escena, vida y camerinos. Te quiero mucho, Gus. Hoy nuestro cariño es más hondo y genuino. La travesura, la profesión, el soñar un mundo mejor y el goce de estar vivos nos hermana. Que la mesa nos acompañe siempre, así como tu enorme talento, tu ternura y tu bondad. ¡Feliz cumpleaños! Es un honor compartir cada día contigo”, finalizó en la descripción de la fotografía.

Mónica Sánchez envía mensaje a Gustavo Bueno. Foto: @MónicaSánchez/Instagram

Magdyel Ugaz y su emotivo mensaje

Magdyel Ugaz ha revelado en varias ocasiones tener una estrecha amistad con Gustavo Bueno y, de hecho, destacó por su publicación cargada de sentimiento. La actriz que interpreta a ‘Teresita’, la hija de ‘Don Gilberto’, compartió diversas imágenes y un emocionante video de las grabaciones con su papá en la ficción.

“Eres mi maestro, mi amigo; y, en la ficción, el papito más lindo. Hoy es tu día. Feliz vida, mi Gus. Gracias a tu corazón y a tu inmenso talento, he podido vivir historias que solo tenía en sueños, y que de tu mano he podido vivirlas en ficción y me han hecho tanto bien. El arte sana, y tú me has ayudado mucho a hacerlo. Feliz vida, Gus. Te quiero al infinito y más allá”, publicó Magdyel Ugaz.