Gabriela Serpa: ¿qué carrera y en qué universidad estudió la actriz de “JB en ATV”?

Gabriela Serpa es una artista muy conocida por su participación en los programas cómicos de Jorge Benavides, como “JB en ATV”. De hecho, fue en el año 2017 que ingresó al elenco del reconocido actor y desde ahí hasta la actualidad no ha dejado de participar en ninguna temporada.

La popularidad de la bailarina no solo ha hecho que tenga varios miles de seguidores más en sus redes sociales, sino también que la contraten par animar shows en discotecas y publicite varios emprendimientos como influencer.

Su carrera está ligado al esfuerzo por sobresalir y nunca se la ha visto involucrada en algún escándalo mediático. En sus páginas personales suele publicar mucho contenido sobre sus sesiones de fotos; sin embargo, a continuación abordaremos su formación académica como base para trabajar en televisión.

¿Quién es Gabriela Serpa?

La actriz cómica Gabriela Serpa de 30 años de edad saltó a la fama después de que su hermana Claudia Serpa alcance popularidad como cantante en algunos concursos y, posteriormente, ingrese al elenco de Jorge Benavides.

La artista fue entrevistada por La República para conocer cómo es que inició en “El Wasap de JB” y ella narró: “ Hicieron un casting. Me llamaron para hacer una propaganda piloto y les gustó mi personalidad, entonces la esposa del señor Jorge Benavides, Karin Marengo, me preguntó si quería trabajar con ellos y acepté encantada ”.

Además, Gabriela Serpa reconoció que en el programa de Latina, donde se transmitía en ese entonces, no hizo sus primeros pininos, sino que comenzó “en televisión en elencos de baile en varios programas, luego me fui encaminando al teatro y la vida me ha ido llevando, pero siempre en el arte”. Eso sin contar que su primera aparición importante en televisión fue para el reality de competencia “Bienvenida la tarde”.

¿Qué y dónde estudió Gabriela Serpa?

En los sketch que hace para “JB en ATV” personifica a una despistada modelo, pero su historial académico dice lo contrario porque estudió danza en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos . Como muchos conocen, la Decana de América es una de las universidades cuyo ingreso es complicado por el nivel del examen de admisión y la cantidad de personas que postulan.

Tiempo antes de ser universitaria estuvo estudiando Danza en la Casona de San Marcos y ya para el año 2020 e iba a salir como bachiller de dicha casa de estudios.

Asimismo, ella se considera una persona que le gusta estudiar. “ Me gusta el arte y el estudio. Me meto a talleres de teatro para formarme y nutrirme, porque una nunca termina de aprender. No es que tema a que me encasillen como actriz cómica, pero me gusta descubrir cosas nuevas ”, fueron sus palabras exactas para una entrevista.

Gabriela Serpa y su amistad con Jorge Benavides

Como lo comentamos líneas arriba, la bailarina Gabriela Serpa lleva casi 5 años trabajando para la producción de Jorge Benavides. Si bien comenzó en Latina Televisión, en estos días graban los sketch’s en ATV y, al parecer, tiene para un tiempo más.

Las únicas dos semanas que se alejó de las pantallas fue a fines de marzo cuando se contagió del virus de la COVID-19. Con esfuerzo, la actriz cómica se ha ido ganando un espacio en el programa. Por ello, al inicio ingresó como extra, pero luego ya hizo protagónicos.