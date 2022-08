Anahí de Cárdenas: ¿quién es Elías Maya, el futuro esposo de la actriz, y cómo es su relación?

Anahí de Cárdenas es una de las figuras más queridas de nuestro ambiente artístico. La actriz, cantante y modelo atravesó por momentos muy duros al padecer de cáncer de mama, sin embargo, su salud prevaleció y ahora ha anunciado una buena nueva a todos sus seguidores: ¡Se casará pronto!

Esta noticia causó mucha expectativa entre sus fans, quienes se han preguntado sobre el afortunado que la llevará al altar. Se trata de Elías Maya, un apuesto caballero que se comprometió con la artista en diciembre del 2021.

Si bien Anahí constantemente comparte publicaciones y momentos al lado de su novio, poco sabemos respecto a él. Por ello, en esta nota, te contamos quién es Elías Maya y a qué se dedica.

¿Quién es Elías Maya?

Elías Maya es la actual pareja de Anahí de Cárdenas y estudió Derecho en la PUCP. Se ha desempeñado como abogado en las empresas Oceano Seafood y en la firma Osterling Abogados.

Además, entre sus estudios de postgrado, tiene un máster en Administración y Gestión de Empresas por CENTRUM PUCP, y cuenta con varias certificaciones en Coursera, plataforma que ofrece cursos de las mejores universidades y compañías.

Elías Maya, novio de Anahí de Cárdenas. Foto: Anahí de Cárdenas/Instagram

Elías Maya pertenece a la asociación de Anahí de Cárdenas contra el cáncer

Por otro lado, Elías Maya es parte de la asociación contra el cáncer fundada por Anahí, Previene Perú, la cual en el 2020 hizo su primer evento: Fuck Cancer + Fuck COVID. Este fue un festival de música que tuvo como finalidad la recaudación de donaciones para el Banco de Alimentos Perú y la Fundación Peruana de Cáncer.

Festival para recaudar fondos. Foto: Instagram

¿Cómo es la relación entre Anahí de Cárdenas y Elías Maya?

En varias oportunidades, Anahí de Cárdenas ha contado algunos detalles de su romance con Elías Maya. En un inicio, prefería mantener en anonimato a su pareja con el fin de respetar su privacidad. Sin embargo, poco a poco decidió presentarlo ante todos.

Anahí de Cárdenas revela que Elías Maya no estaba listo para la convivencia

Hoy por hoy, la pareja está a punto de darse el ‘sí', sin embargo, hace unos años Elías Maya no estaba listo para dar el siguiente paso en la relación, según contó Anahí de Cárdenas.

“Un día iba a su casa y me quedaba. Otra vez él venía a la mía y pasaba lo mismo. Le propuse: ‘Ya no quiero ir de allá para acá, he tenido un divorcio, deseo rehacer mi vida, probablemente casarme, tener hijos ’”, contó para diario Trome.

“Él me contestó: ‘No estoy listo para el matrimonio, no quiero tener hijos ni convivir’. Me fui como el Chavo, ja, ja. Con mi mochilita”, relató.

Elías Maya fue el soporte de Anahí cuando se enteró que tenía cáncer

En medio de esta dura etapa, Anahí de Cárdenas mencionó que su novio, Elías Maya, fue su gran apoyo durante este proceso.

“A él no le gusta la cámara, pero está conmigo siempre. Me acompaña en todo, en mis buenos y en mis malos momentos, es mi roca, mi chico, mi todo. Te amo”, sostuvo en una publicación de Instagram.

Asimismo, la actriz contó que cuando fue diagnosticada le dio la opción de terminar la relación.

“Yo misma le pedí que, si deseaba terminar, que lo haga. No es justo que siga conmigo por tener cáncer” , recordó Anahí sobre Elías, quien le respondió con un simple “cállate”, para dejarle en claro que no la abandonaría.

Anahí de Cárdenas venció el cáncer de mama. Foto: Anahí de Cárdenas/Instagram

¿Cuándo se casarán Anahí de Cárdenas y Elías Maya?

En sus redes sociales, Anahí de Cárdenas contó que falta muy poco para su boda, y aseguró que será en este 2022.

“Me marcó salir de una relación tóxica, pero ahora mi amor es lindo. Me casaré ahorita, dentro de muy poco. En esta segunda mitad del año me caso. Ya no falta nada, ya tengo todo listo para mi boda, será en Lima, mi novio está feliz como yo”, expresó.