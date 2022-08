Anahí de Cárdenas anuncia que contraerá matrimonio: “Ya no falta nada, tengo todo listo”

Anahí de Cárdenas se casará con su novio Elías Maya. La actriz brindó una entrevista al programa “ATV Noticias” para hablar de su nuevo tema musical “Tonta”; sin embargo, en un momento, reveló que pronto contraerá matrimonio. De esta manera, se animó a contar algunos detalles de su gran boda.

Anahí de Cárdenas habla de su boda con Elías Maya

La artista nacional mencionó que su matrimonio será en la capital y dejó entrever que la fecha pactada para la celebración sería entre los meses de octubre y noviembre.

“Me marcó salir de una relación tóxica, pero ahora mi amor es lindo. Me casaré ahorita, dentro de muy poco. En esta segunda mitad del año me caso. Ya no falta nada, ya tengo todo listo para mi boda, será en Lima, mi novio está feliz como yo”, expresó.

Recordemos que la pareja se comprometió en diciembre de 2021. Fue Anahí de Cárdenas quien anunció en las redes sociales que Elías Maya le había pedido la mano.

“Tan feliz de compartir con ustedes este hito en mi vida. Gracias por acompañarme en las buenas y en las malas. Gracias por estar ahí. De parte de Elías y yo, les mandamos besos y abrazos”, escribió la intérprete de “No me digas solterona”.

Anahí de Cárdenas se divorció de su expareja

En 2017, Anahí de Cárdenas confirmó que se había divorciado de su exesposo Franco de Ferrari, con quien se casó en enero de 2014 en una ceremonia muy íntima.