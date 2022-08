Agua Marina ha generado gran preocupación entre sus fans luego de que el lunes 29 de agosto su bus sufriera un asalto a mano armada en Piura. Y es que, a lo largo de sus casi 50 años de existencia, la agrupación ha sabido ganarse el cariño del público. Hoy en día, muchos de los cantantes que pasaron por la orquesta de cumbia siguen conservando un gran reconocimiento, entre ellos, Victor Romero.

¿Quién es Victor Romero?

Victor Romero es un cantante peruano de cumbia, natural del distrito de Pacanga (Chepén), ubicado en el departamento de La Libertad. Algunas de las canciones más populares que ha interpretado son: “Márchate”, “Dónde estará mi primavera”, “Estoy enamorado”, “Tu amor fue una mentira”, “Llora corazón”, entre otras.

Victor Romero, excantante de Agua Marina. Foto: Victor Romero/ Facebook

Victor Romero recuerda con cariño a Agua Marina

Durante una entrevista que ofreció al programa “Señora cumbia Perú” de Radio Nacional en julio de este 2022, Victor Romero aseguró que se lleva los mejores recuerdos de su paso por el grupo Agua Marina.

“El tiempo que estuve allí, que han sido poco más de 26 años, ha sido una experiencia inolvidable . Yo les guardo un gran cariño. Ha sido como mi segundo hogar, ellos son tremendos músicos, muy responsables, muy profesionales, y me dieron la oportunidad de integrar por bastante tiempo su grupo. Les agradezco, porque gracias a ellos me he hecho un poquito conocido aquí en Perú y parte del extranjero”, expresó.

Orquesta de cumbia Agua Marina. Foto: Agua Marina/ Instagram

¿Qué hace tras dejar Agua Marina?

Luego de 26 años formando parte de Agua Marina, Victor Romero decidió retirarse para emprender nuevos rumbos. El cantante inició una carrera como solista y actualmente tiene su propia orquesta.

“Dónde estará mi primavera”, “Llora corazón”, “Márchate”, “Corazón de hombre”, “A los bosques me interno yo” y “Su supieras” son algunos de sus lanzamientos.

El 28 de agosto estrenó el “Mix los Ecos”, junto a Antonio Cartagena y Beto Cuestas, a través de su canal oficial de YouTube. En mayo último lanzó el “Mix Cuarteto continental”, junto a Kike Farro, y también el “Mix Victor Romero 1″. Este último reunía los temas “Estoy Enamorado”, “Enamorado” e “Inolvidable”.

En diciembre del 2021, celebró un año más de matrimonio con su pareja, María Elena Cubas Cheyén. “Siempre juntos, mi amor, por la voluntad de nuestro creador. Aunque la vida no es siempre color de rosa, allí estamos para superar juntos cualquier adversidad. Feliz aniversario, amor de mi vida”, escribió en Facebook.

A través de sus redes sociales, el artista suele compartir los anuncios de las presentaciones que va realizando en diversos escenarios de Lima y provincias.