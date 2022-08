Yahaira arremete contra usuario que la criticó por ser parte de “La gran estrella”: “Metiche”

Desde el estreno oficial de “La gran estrella”, diversos comentarios han surgido respecto al nuevo formato de canto conducido por Gisela Valcárcel. Sin embargo, la popular ‘Señito’ no es la única que recibe constantes críticas debido a su espacio televisivo. Esta vez fue el turno de Yahaira Plasencia, quien no soportó las palabras en su contra y respondió con todo a usuario que minimizó su trabajo.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia?

Mediante redes sociales, el portal de “Instarándula” expuso los tajantes comentarios que dejó Yahaira Plasencia como contestación a los detractores de ella y del programa de competencia del que ahora es parte.

“Si ves el programa, no soy jurado, mi amor. Infórmate ya. Ellos tienen sus jurados que son Sergio, Morella, Adolfo y Michelle Alexander”, escribió al principio la cantante para aclarar el puesto que ocupa dentro del programa.

No obstante, lo que llamó más la atención fue cuando tildó a dicha persona de “metiche” por opinar de su vida. “Si no sabes, no hables. Ah, y si fuera jurado, ¿qué te importa? Metiche. Bye” , indicó para que en otro comentario también expresara su molestia. “Lo siento por no gustarte. Me cambio de ropa por ti, ¿ya?”, acotó.

Gisela Valcácel respalda a Yahaira Plasencia

Tras ser juzgada en reiteradas oportunidades por aparecer en el recién estrenado programa “La gran estrella”, Gisela Valcárcel salió en defensa de la intérprete de “Y le dije no”, pues no está de acuerdo con que se menosprecie el gran trabajo que ha construido la joven a base de esfuerzo.