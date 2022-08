Rafael Fernández se defiende tras separarse de Karla Tarazona: “No necesito hacer show”

La separación de Rafael Fernández y Karla Tarazona ha dejado muchas dudas a sus fans debido a que ocurrió de manera inesperada. Algunas personas aseguran que todo se trataría de un show para buscar publicidad acerca de un posible proyecto juntos. Sin embargo, el empresario huevero lo negó en una entrevista para el programa “Amor y fuego”.

Rafael Fernández responde a rumores

Según indicó Rafael Fernández, el fin de su matrimonio con Karla Tarazona es totalmente real y no sería capaz de jugar con un tema delicado para los hijos de la presentadora.

“No, yo no me jugaría con los chicos de esa forma . Además, no necesito un show, estoy enfocado en el tema del trabajo y lo único importante para mí es que los chicos estén bien. Nosotros somos personas adultas, que podemos solucionar las cosas de una u otra forma”, expresó el aún esposo de la presentadora.

¿Rafael Fernández y Karla Tarazona se divorcian?

El espacio de Rodrigo González y Gigi Mitre reveló que Rafael Fernández acudió a la comisaría para dejar constancia que se mudó de la casa donde vivía con Karla Tarazona. Pero lo curioso es que en el parte policial el empresario afirma que ya empezaron el proceso de divorcio.

“Manifestando haber hecho el retiro voluntario del hogar, el día 26 de agosto a horas 8.00 a. m.. El cual compartía el mismo inmueble ubicado... con su esposa Karla Tarazona, llevándose consigo sus prendas personales, por motivos que han iniciado un proceso de divorcio. Lo que deja constancia ante la PNP para los fines necesarios”, se lee en el documento policial.