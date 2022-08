Rafael Fernández: ¿por qué es conocido como ‘El rey de los huevos’?

En las últimas horas la farándula peruana ha dado mucho qué hablar luego de que Karla Tarazona y Rafael Fernández anuncien su separación. El pasado viernes 26, la conductora difundió un comunicado donde daba a conocer el hecho que llamó la atención de sus cercanos y gente ligada al medio.

Pero ¿qué se sabe al respecto de Rafael? Él es un empresario que se hizo conocido por un apodo muy peculiar: ‘El rey de los huevos’. Conoce a continuación porque lo llamaban así y qué tiene que ver su empresa al respecto.

Rafael Fernández tiene 45 años, nació en Chincha y tiene una empresa de huevos que surgió luego de que tuviera un accidente en la cara. Con el pasar de los años, le permitió posicionarse como líder en su rubro dentro del mercado nacional.

“Tuve una gran quemadura en la mitad de cara. Fui al dermatólogo y me dijo que estaría bien, solo tenía que consumir siete claras de huevo al día. Me quedé impresionado porque no conocía con exactitud las bondades del calcio. Al mes, tuve resultados increíbles y, a los dos meses, no parecía que había sufrido una quemadura. Soy un testimonio y parte de esto”, comentó en su momento para Perú 21.

Rafael Fernández: dueño y fundador de Eggtreme

Eggtreme es la empresa de Rafael Fernández que se dedica vender proteína cuya fuente es la clara de huevo pasteurizada y deshidratada. Fue fundada en 1999 y dentro de sus objetivos está informarle a las familias peruanas las propiedades que contiene para la salud. A raíz del éxito de este producto, algunas grandes cadenas farmacéuticas lo han distribuido por todo el Perú.