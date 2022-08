Rafael Fernández: la vez que sus exparejas le dijeron “mentiroso” y Karla Tarazona lo defendió

La separación de Rafael Fernández y Karla Tarazona continúa trayendo cola. La noticia dejó sorprendido a más de uno, ya que parecían tener una relación sólida.

Como se recuerda, la conductora de televisión defendió su relación con el ‘Rey de los huevos’ cuando las exparejas del empresario, Luciana Onetti y Paola Félix, lo acusaron de mentiroso e infiel.

Paola Félix acusó a Rafael Fernández de haberle sido infiel

Paola y el empresario tuvieron una larga relación de 15 años que se terminó poco antes de que Fernández iniciara un romance con Karla. Este fue el motivo que impulsó a Félix a contar su verdad en el programa “Amor y Fuego”.

“ En agosto entré a su Instagram y me di cuenta de que seguía a la señora Tarazona ”, contó Paola a ‘Peluchín’.

“Hemos tenido conversaciones íntimas hasta el 9 de agosto, ya no éramos enamorados, pero eran conversaciones de adultos”, señaló.

Luciana Onetti acusó a Rafael Fernández de mentiroso

En tanto, Luciana Onetti señaló que el ‘Rey de los huevos’ le mentía a Karla al prometerle que tendrían una hija lo antes posible. Ella decía que esto no sería factible, puesto que el empresario se había realizado la vasectomía.

“ Es una persona muy mentirosa. Rafael no puede tener hijos. Me parece mal que le ofrezcas tener una hija, si tú sabes que no puedes tener más. Se hizo una vasectomía, se la revirtió, pero no da resultados ”, dijo Onetti a La Karibeña.

Por su parte, la conductora de Panamericana Televisión salió a defender a su esposo y dijo que lo dicho por Luciana no era cierto. “Acepto que quieran pelearse porque no me oficializaste, pero meterse con temas privados…”, dijo Tarazona en una entrevista a Trome.