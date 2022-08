‘Metiche’ rompe en llanto por Karla Tarazona: “Eran una bonita familia, no sé lo que ha pasado”

Kurt Villavicencio se mostró muy afectado en la transmisión del programa de “D’ mañana” que conduce. El presentador no pudo contener su pena luego del anuncio de la separación de su compañera Karla Tarazona y Rafael Fernández.

El popular ‘Metiche’ compartió muchas infidencias sobre los momentos previos al comunicado que daba a conocer la ruptura entre la conductora y el ‘Rey de los huevos’.

“ El día jueves noté a Karla muy preocupada durante el programa... Yo sé que no me van a creer, pero yo solo le mandé un mensaje a Karla y ella me puso ‘muchas gracias’. Veo a Rafael que ahora dice que el amor se desgastó, esa parte no la entiendo, no me entra en la cabeza ”, señaló Kurt, completamente conmocionado.

Luego de esto, Villavicencio no pudo evitar soltar varias lágrimas al relatar cómo se enteró de la ruptura de Karla y su esposo.

“ Cuando a mí me pasan cosas muy fuertes y me mandan mensajes, no puedo procesarlo, por eso me demoré el mensaje a Karla. Incluso yo pensaba enviarle el sábado por la mañana porque sentía que la iba a invadir... Hemos visto una relación de amor, pasión y bonita familia, ¿y qué pasó? No sabía lo que ha pasado ”, admitió Kurt.

Karla Tarazona reaparece en su programa matutino

Pese a lo que se podía llegar a pensar, Karla Tarazona salió al frente y habló en su programa de Panamericana televisión sobre su ruptura con Rafael Fernández. No obstante, no quiso hablar ante las cámaras de los reporteros que la esperaban a las afueras de su canal.

Karla Tarazona no culpa a Rafael Fernández por su separación

Asimismo, Karla Tarazona no culpó a Rafael Fernández y aclaró que su deseo es que el empresario encuentre su felicidad con otra persona, ya que no la pudo conseguir con ella.

“Aunque ames a esa persona debes aprender a soltarlo y a dejarlo ir, sobre todo desearle lo mejor. Si no fue feliz a tu lado, ojalá encuentre su felicidad en algún momento de la vida. Agradezco a Rafael todo lo que hemos vivido”, expresó la presentadora de Panamericana TV.