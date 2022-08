Macarena Vélez revela que Alejandra Baigorria la traicionó por Said Palao: “Éramos amigas”

Macarena Vélez brindó una entrevista a la modelo Shirley Arica en la que habló sobre el fin de su amistad con Alejandra Baigorria. La joven infuencer admitió que se sintió traicionada luego de que saliera a la luz el romance de la empresaria de Gamarra con el chico reality Said Palao, quien fue su pareja durante cuatro años.

Recordemos que, en julio de 2020, el programa “Magaly TV, al firme” difundió un ampay en el que Alejandra Baigorria aparece besando a Said Palao en una reunión con sus amigos. En ese entonces, Macarena Vélez aún era vinculada sentimentalmente con el modelo peruano, pero eso se acabó tras las imágenes.

¿Qué dijo Macarena Vélez sobre Alejandra Baigorria?

Según indicó Macarena Vélez, la empresaria y ella eran amigas cercanas desde que ingresó al reality de “Combate”. Sin embargo, no pensó que luego del fin de su relación, la popular ‘Rubia de Gamarra’ terminaría besando a su exnovio.

“¿Te sientes traicionada por Alejandra Baigorria?”, le preguntó Shriley Arica. “Ha pasado mucho tiempo, ahora yo estoy en otra etapa de mi vida. En su momento, las personas se dieron cuenta de muchas cosas. Sí, eramos amigas. Yo la conocí desde el 2013, que ingresé a la televisión, hemos compartido muchísimo. Compartimos tiempo en el camerino del canal”, respondió la joven.

Aunque se sintió traicionada en el pasado, la influencer aseguró que ahora no le guarda rencor a su examiga. “Ya pasó bastante tiempo, yo siempre estoy deseando lo mejor a cada quien, las personas se habrán dado cuenta de las cosas, yo me mantengo al margen. Creo que cada quien sabe las cosas que hizo, me quedo con eso y me lo llevo conmigo“, sostuvo.

Este caso se parece mucho al de las modelos Flavia Laos y Luciana Fuster, quienes terminaron su amistad poco después de que una de ellas inicie un romance con el exnovio de la otra.

¿Cuándo terminaron Macarena Vélez y Said Palao?

Macarena Vélez y Said Palao empezaron a salir en 2015, pero fue a inicios de 2016 cuando hicieron público su romance. Tras cuatro años juntos, confirmaron que su separación en 2019.